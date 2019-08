Pokaldrama: Jammerbugt faldt efter to timers fight

FODBOLD: Jammerbugt FC's pokaleventyr sluttede tirsdag aften før det rigtig var begyndt. Som ventet var 1. divisionsholdet Viborg FF en tand for stærkt, da det tirsdag aften nappede en fortjent 2-1 sejr på Sparekassen Vendsyssel Arena i Jetsmark.

Men hjemmeholdet tvang gæsterne ud i forlænget spilletid og leverede en indsats, der lover godt for holdets muligheder i 2. division.

Jammerbugt lagde optimistisk fra land, og bortset fra et langskud, der kyssede oversiden af overliggeren, skabte Viborg ikke noget i kampens første halve time. Jammerbugt var også sjældne gæster i Viborg-feltet, men Viktor Ahlmann kunne havde givet hjemmeholdet en chokføring, da han trykkede af fra 10 meter. Skuddet sad dog lige på Viborgs keeper, der fik bokset bolden over mål.

Som halvlegen skred frem satte Viborg sig tungt på kampen, og Tobias Bech var tæt på at indlede scoringen direkte på frispark, men målmand Emil Kobberup nåede helt op under tværribben med højrehandsken, og Jammerbugt red stormen af til pausefløjtet.

Kampbilledet ændrede sig ikke efter pausen. Viborg sad på spillet, og Jammerbugt brugte alle sine resurser på at forsvare eget mål. Og det gjorde hjemmeholdet godt. Viborg havde utrolig svært ved at skabe chancer, og da den endelig kom med et kvarter tilbage, leverede Emil Kobberup endnu en klasseredning på en helt fri afslutning.

Men det kunne ikke blive ved med at gå. Mikkel Agger, der så mange gange har gjort det onde ved Jammerbugt i Thisted-trøjen, kom på banen med 12 minutter tilbage, og bare to minutter senere omsatte han kynisk en stikning i dybden til mål.

Jammerbugt satte en slutspurt ind og fik en håndfuld hjørnespark. På et af dem dummede Viborg sig. En hånd på bolden og straffespark dybt inde i dommeres tillægstid. Anfører Christian Rye tog ansvaret på sine skuldre og sendte bolden sikkert i nettet.

Kampen skulle derfor afgøres i forlænget spilletid - og her startede Viborg som lyn og torden. Efter en fint angreb i højresiden endte bolden hos Kasper Gandrup, der gled bolden i mål til en 2-1 føring til Viborg.

Jammerbugt forsøgte at kæmpe sig tilbage endnu en gang, men resurserne var brugt op.