Jens havde en travl aften i målet: Silkeborg er dælme et godt hold

FODBOLD:- Hvem er det, der løber rundt med røde strømper på? Det er dem fra Store Restrup af, og dem kan ingen slå!

Optimismen fejlede ikke noget hos hjemmeholdets fans, da St. Restrup torsdag eftermiddag tog imod Silkeborg i første runde af Sydbank Pokalen.

På trods af, at gæsterne i træningskampene op til sæsonstarten har besejret både Sønderjyske, AaB og senest FC København med 2-1 - og tidligere på ugen tabte Serie 2-mandskaberne fra Morsø og Glamsbjerg med henholdsvis 8-0 og 9-0 til Viborg og Esbjerg, der ligesom Silkeborg spiller i NordicBet Ligaen.

Manden med megafonen leverede både underholdning og fængende slagsange undervejs. Foto: Torben Hansen

De 500 billetter til kampen var primært delt ud til familie og venner af klubbens spillere, og havde der ikke lige været en pandemi, kunne man snildt have solgt det dobbelte.

- Min knægt sagde, at han kom til kampen i sit livs form. Og allerede efter 10 minutter lignede han en, der var klar til at blive skiftet ud, lød det fra en mor på sidelinjen i pausen.

- Det var en fed oplevelse. Men jeg er sgu pissestolt af drengene, lød det fra målmand Jens Holt efter kampen, hvor han havde en del at se til.

- Ja, jeg kan i hvert fald ikke lige huske, at jeg har haft mere at lave i en fodboldkamp. Men jeg synes, vi stod rigtig flot i forsvaret. For det var dælme et godt hold, vi var oppe imod, siger Jens Holt.

Egentlig har han i hele karrieren været markspiller på holdet, men inden denne sæson skulle den normale førstekeeper ind til militæret, og så måtte Jens Holt, der også står i mål i håndbold springe til.

95



























































































































































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Ja, sådan måtte det jo være, og det her var en kæmpekamp, så det var megafedt at være med til. Sådan noget oplever man ikke rigtigt i serie 2, siger Jens Holt, der også fik sig et mindre skænderi med Silkeborg-angriberen Emil Holten efter et frispark tidligt i kampen.

- Ja, der skulle jo lige være lidt tænding. Så er det sjovest, siger han med et stort grin.

Skidt start

Tidligt i kampen så det ud til, at det kunne blive en lang eftermiddag for spillerne fra RIF, da Silkeborg bragte sig foran med 2-0.

Men den stilling holdt til pausefløjtet.

- 2-0 er jo som bekendt den farligste føring, lød det i højtaleranlægget, da spillerne kom på banen til anden halvleg.

Midtvejs i halvleg kom optimismen virkelig ind i hjemmeholdet, da Nicolai Bechmann Olsen lavede tunnel på en af Silkeborg-spillerne. Men offensivt blev det ikke til mere end to meget lange udspark fra Jens Holt i målet, der kunne teste Oscar Hedwall i den anden ende.

- Det kommer bare ved træning at sparke så langt, siger Jens Holt.

5-0 endte det i Frejlev denne eftermiddag, men spillerne har helt klart fået mod på mere.

Kampfakta: 0-1 Magnus Mattsson (8. minut), 0-2 Emil Holten (15. minut), 0-3 Magnus Mattsson (69. minut), 0-4 Alexander Lind (73. minut), 0-5 Alexander Lind (81. minut) Tilskuere: 500 VIS MERE

- Man får i hvert fald set, hvad der skal til for at være med på et højere niveau. Deres fysiske form er jo helt vanvittig i forhold til vores. Jeg ville da ønske, at vi kunne have spillet lidt mere med bolden, men der var bare heller ikke kræfter til mere, sagde anfører Malthe Kristensen.

Anfører Malthe Kristensen kunne efter kampen godt mærke, at formen ikke er helt så god som spillere i et fuldtidssetup. Og nu skulle der en fadøl til. Foto: Torben Hansen

- Det er den store forskel. Når de får bolden, så har de nærmest allerede tænkt den ind i målet. Vi kunne ikke tænke på andet end at sparke væk, siger han.

Det var første gang siden 1997, at RIF havde nået første runde af pokalturneringen. Næste år er chancen der igen.

- Silkeborg skal være meget velkomne igen, sagde Malthe Kristensen.