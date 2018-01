Pokalfighter med tur i staven

ISHOCKEY: Dobbelt målscorer i begge kampe, årets pokalfighter og selvfølgelig pokalvinder - sammen med resten af holdet, forstås. Der er mange grunde til at være glad for Henry Hardarson, men ikke mindst er han tilfreds med kampen, der var lige så sjov at spille som at observere, lyder det til.

- Jeg synes, det er to hold, der gerne vil vinde. Men jeg vi formår at spille vores spil i dag - igen, for det gjorde vi også i går (i semifinalen mod Herning, red.). Det er det, jeg tror, vi vinder på, lyder det fra Hardarson.

Som skrevet blev han dobbelt målscorer igen i finalen, men han har ikke selv så meget idé om, hvorfor det lige er i Metal Cuppens Final Four, at han har været så træfsikker.

- Jeg ved det ikke, det ligner mig ikke at score, siger han med et grin.

- Det er nok meget held også, men jeg prøver bare at skyde og få det bedste ud af det.

De fire mål i to kampe var selvfølgelig med til at sikre ham pokalfightertitlen, og det er noget, han sætter stor pris på.

- Det er enormt stort. Jeg har haft det lidt svært i et par sæsoner med at komme på tavlen, så det betyder utroligt meget for mig. Så nu skal jeg bare bygge videre herfra.

Lørdagens finalemodstander var Rungsted - samme Rungsted, som Aalborg også mødte i sidste års pokalfinale, hvor det dog blev til et nederlag. Derfor varmer dette års sejr også en smule ekstra.

- Det er en dejlig payback. Det betyder utroligt meget. Det var selvfølgelig træls at stå i Rungsted sidste år og tabe, så det er en god følelse, vi har nu, siger Henry Hardarson, der kan glæde sig over, at næste kamp for holdet først er på fredag, så der skulle være grønt lys til i hvert fald en lille fejring.

Ja, vi skal nok have en enkelt - i hvert fald, siger han.

Her kan vi afsløre, at Aalborg Pirates’ spillerbus kører direkte fra Herning til Jomfru Ane Gade, hvor holdet hilser fans velkomne til at deltage i festlighederne lørdag aften.