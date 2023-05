Pokalfighter-pris var en ringe trøst for knust AaB-anfører

KØBENHAVN:Der skulle meget mere end en titel som årets pokalfighter til for at trøste Lucas Andersen, efter at AaB torsdag havde tabt pokalfinalen med 0-1 til FC København.

For Lucas Andersen og hans holdkammerater forlod Parken med følelsen af, at de til fulde havde matchet Superligaens tophold.

- Jeg havde sgu hellere stået med det andet trofæ, må jeg indrømme. Det gør rigtig ondt. Vi havde en drøm og en følelse af, at vi kunne gøre det herovre i en magisk kulisse. Det eneste, der manglede, var sejren.

- I anden halvleg synes jeg, at vi trykkede dem ned på en måde, som jeg sjældent har oplevet, at vi har gjort herovre. Derfor er skuffelsen så stor, siger Lucas Andersen, der måtte fælde en tåre, da nederlaget stod klart.

- Det er jo vores liv. Familie, venner og alle, vi kender, var jo mødt op i dag, og opbakningen løftede os fantastisk. Det er lige til at få tårer i øjnene af den opbakning, siger Lucas Andersen.

Nederlaget til trods viste AaB'erne ellers den spillemæssige fremgang, der har været tendensen, siden Oscar Hiljemark tog over som cheftræner.

- Jeg synes, at vi har været gode til at holde energien oppe, og troen er bare vokset i de seneste uger. Uanset om vi har gået nede i supermarkedet, eller om vi har hentet børn i børnehaven, er vi blevet mindet om vores situation, men det har vi formået at løfte os ud af.

- Vi er kommet over stregen og har nu vores skæbne i egne hænder. Det har krævet en del, og derfor ville vi så gerne have kronet det i dag, siger Lucas Andersen.

Nu gælder det i stedet missionen om at forblive over nedrykningsstregen i de sidste tre spillerunder i 3F Superligaen. Allerede søndag venter der en hjemmekamp mod FC Midtjylland.

- Vi skal ud at give alt, vi har, men lige nu har jeg svært ved at gøre mig mange tanker om kampen på søndag, erkender Lucas Andersen.