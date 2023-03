Pokalfinalen spilles i Aalborg

FODBOLD:Kvindernes pokalfinale i fodbold bliver spillet i Aalborg i forbindelse med DM-ugen i slutningen af juni. Det har Aalborg Kommune offentliggjort i en pressemeddelelse tirsdag middag.

Finalen står mellem Fortuna Hjørring og FC Nordsjælland, og kampen bliver en del af åbningsceremonien for DM-ugen - kampen spilles på Aalborg Portland Park, hvor åbningsceremonien også foregår.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at vi i år får skabt et flot udstillingsvindue for kvindefodbold under DM-ugen her i Aalborg. DM-ugen handler netop om fællesskab og inspiration, og jeg håber, at mange har lyst til at komme ind og se pokalfinalen, siger borgermester Thomas Kastrup-Larsen.

Trænere glæder sig

- Det glæder mig, at kampen spilles på neutral grund og at det endda er Aalborg Portland Park og så glæder det mig især, at kampen vil være en igangsætning af en virkelig fed DM-uge, hvor man hyper forskellige sportsgrene op. Jeg håber at en masse mennesker kommer på stadion og ser, hvad kvindefodbold kan, for det bliver en rigtig fed kamp, siger Bo Zinck, Fortuna Hjørrings cheftræner.

Også for Chris Sargeant, cheftræner i FC Nordsjælland, er det en glædelig nyhed:

- Jeg synes, at det er megaspændende at være en del af DM-ugen, som er en uge, hvor man kan få øjnene op for en masse fede sportsgrene. Det er fantastisk, at vi skal være en del af åbningsceremonien, lyder det fra Farum-holdets træner.

Kvindepokalfinalen spilles 21. juni kl. 18.30 på Aalborg Portland Park. Der vil være stor fanzone før kampen, der kan ses live på DR2.