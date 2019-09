Pokalfodbold: Nordjysk lokalbrag og Superligahold på besøg

FODBOLD:2. divisionsholdet Vejgaard Boldspil fik en drømmelodtrækning, da der torsdag middag blev trukket lod til 3. runde af DBU Pokalen.

Vejgaard, som sendte Superligaholdet fra Hobro IK ud i forrige runde med 2-1, får besøg på Soffy Road af AaBs superligamandskab i næste runde.

De øvrige to nordjyske hold der også var med i bowlen kommer på svære opgaver, da både Vendsyssel FF og Thisted FC får besøg af superligaklubber.

Thisted FC fra 2. division får hjemmebane mod AC Horsens fra Superligaen.

Vendsyssel FF fra 1. division skal møde FC Nordsjælland fra Superligaen, og vendelboerne får ligeledes fordel af hjemmebane. FC Nordsjælland har revanche til gode, for det var netop Vendsyssel FF som sendte holdet fra Nordsjælland ud af pokalturneringen i sidste sæson. Vendelboerne formåede endda at vinde på udebane på kunstgræsset i Farum, inden holdet tabte i kvartfinalen på hjemmebane til Brøndby IF.

Kampene i 3. runde skal afvikeles fra 24.–26. september.