Pokalforvirring: Vendsyssel skifter på seks pladser

FODBOLD: Vendsyssel FF skifter på hele seks pladser til onsdagens 1/8-finale i pokalturneringen på udebane mod FC Nordsjælland. Der er kickoff på opgøret kl. 19.00 på Right to Dream Park i Farum.

Midtbanespilleren Allan Høvenhoff, der i sommer kom Vendsyssel fra Thisted FC, får sin officielle debut. Desuden får reservemålmand Michael Tørnes chancen fra start. Andre nye blandt cheftræner Jens Bethel Akous udvalgte er Jeppe Svenningsen, Jeppe Illum, Emmanuel Ogude og Seyi Adekoya.

Startopstilling til aftenens kamp i Sydbank Pokalen.



Der er debut til Allan Høvenhoff, der træder ind på den centrale midtbane ved siden af Jeppe Illum



Dagens fødselar Seyi Adekoya tager plads på højrekanten

Hjemmeholdet FC Nordsjælland nøjes med at skifte på to positioner i forhold til holdets seneste superligakamp, og må derfor betegnes som ganske klare favoritter til at gå videre til forårets kvartfinaler.