Pokalkamp er den perfekte kur mod fodboldtømmermænd

THISTED:Der venter en på alle måder vanskelig opgave, når Thisted FC's midterhold i 2. division tirsdag aften byder FC Helsingør velkommen til Lerpyttervej til en pokaldyst.

FC Helsingør frister nogenlunde samme form for tilværelse, som Thisted FC gør - blot en række højere oppe i det danske fodboldsystem. Det er med andre ord de nordsjællandske gæster, der må påtage sig rollen som favorit til pokalkampen.

Særligt efter det blev til et nederlag mod AB i weekendens kamp for Thisted FC. Sådan et nederlag gør ondt, men så er det heldigt, at thyboerne hurtigt får mulighed for at rejse sig igen.

- Den her kamp kommer på et perfekt tidspunkt. Vi vil gerne i kamp igen, efter den indsats, som vi fik leveret mod AB i den seneste kamp. Det skal vi ud at revanchere, og her er en pokalkamp en oplagt anledning til at gå ud at vise noget mere - og så i en kamp, hvor vi har alt at vinde, siger Jeppe Svenningsen.

Thisted FC-profilen er en af de få spillere i Thisted-truppen, der har 1. divisionserfaring, så han ved om nogen, hvad der venter i kampen mod FC Helsingør.

- Vi skal være skarpe i begge ender af banen. Det nytter ikke noget, at vi laver den slags fejl, som vi har lavet i 2. divisionskampene i denne sæson. De bliver bare straffet af et hold som Helsingør. På den anden side mener jeg bestemt, at vi har en chance for at gå videre. Så stor forskel bør der heller ikke være, siger Jeppe Svenningsen.

FC Helsingør har status af et fuldtidsprofessionelt mandskab, men selv for en flok fuldtidsspillere er det sin sag at skulle tilbagelægge en bustur, der varer et godt stykke over fem timer, og hvis man ikke tager færgen over, er 467 kilometer lang.

- Man kan da håbe på, at det sætter sine spor. Det må det meget gerne, for så tror jeg virkelig, at vi har en god chance for at gå videre. På papiret er der heller ikke større forskel på os og dem. Så er det utvivlsomt også en fordel, at vi er på hjemmebane, siger Jeppe Svenningsen.

Thisted FC er et af fire nordjyske hold tilbage i pokalturneringen. AaB spiller tirsdag i Vanløse, mens Hobro får fint besøg af en flok halvtamme løver fra FC København onsdag aften. Torsdag aften er det Vendsyssel FF's tur til at komme i pokalilden, når vendelboerne møder Randers FC.

Tirsdagens kamp mellem Thisted FC og FC Helsingør har kampstart kloken 18.