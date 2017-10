Pokalkamp mellem HIK og Silkeborg skal spilles om

FODBOLD: Pokalkampen mellem HIK og Silkeborg IF skal spilles om, da straffesparkskonkurrencen blev afviklet forkert.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans.

Kampen endte uafgjort, men i stedet for at lade de to hold afvikle et straffespark ad gangen, valgte dommer Peter Munch Larsen en anden løsning.

Efter at HIK havde åbnet med det første forsøg, så blev de to hold bedt om på skift at afvikle to spark i træk.

Silkeborg trak sig sejrrigt ud af affæren, men efter kampen nedlagde HIK en protest, og tirsdag gav Fodboldens Disciplinærinstans 2. divisionsklubben medhold.

Kendelsen kan indbringes for Fodboldens Appelinstans inden for de næste syv dage.

/ritzau/