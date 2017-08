Pokalkasse giver målhåb

FODBOLD: Onsdag aften scorede serie 1-angriberen Mike Rasmussen et af de helt store mål i sin karriere. RKG-spilleren blev nemlig noteret for et mål mod 1. divisionsklubben FC Fredericia i anden runde af DBU Pokalen. Derudover havde han flere chancer i kampen.

- Det giver da tro på tingene og tro på, at der kommer nogle mål i serie 1, siger Mike Rasmussen.

Men på trods af glæden endte kampen 1-8. FC Fredericia gik sikkert videre.

Det kalder træneren en god oplevelse, som man dog ikke kan tage meget med fra. Heller ikke drømme om at rykke op i Jyllandsserien, hvor Romdrup-Klarup Gymnastikforening spillede i forårssæsonen.

- Alle hold vil op fra vores pulje, men den er virkelig god. Så vi vil bare gerne spille i den sjove ende af tabellen. Vi fik lov til at prøve Jyllandsserien, og det vil vi jo gerne igen, hvis vi får chancen. Men målet her i klubben er at skabe et stabilt serie 1-hold, siger RKG-træner Palle Bo Nielsen.

RKG ligger efter fire kampe på en fjerdeplads i serie 1.