Pokallodtrækning uden favorithold

HÅNDBOLD: GOG, TTH Holstebro eller Ribe-Esbjerg.

Det er sammen med Aalborg Håndbold navnene i bowlen, når der torsdag trækkes lod til Final 4 i mændenes pokalturnering.

- Vi har ikke nogen foretrukken modstander. Det er alle gode hold, så det kommer til at handle om dagsformen. Mange ting kan se anderledes ud om tre måneder, siger Aalborg-direktør Jan Larsen med henvisning til, at stævnet først holdes til februar.

Det er endnu uvist, hvem der skal være vært. Én ting er dog sikkert - det bliver ikke Aalborg Håndbold.

- Gigantium er optaget af Melodi Grand Prix, og måske er det også fint nok, at vi skal prøve at spille Final 4 på udebane. Vi har jo ikke haft held til at vinde, de tre gange vi selv har været værter, siger Jan Larsen med et glimt i øjet.

Det er femte gang, at Aalborg Håndbold er blandt de sidste fire hold i pokalturneringen.

- Så nu må det snart være vores tur. Det er et trofæ, der står meget højt på vores ønskeliste.