Pokalpine i Thisted - FC Thy tabte tæt finale

FODBOLD:Der har været masser af muligheder for at få en pokal hjem til Nordjylland.

I onsdags forpurrede AaB chancen, men lørdag eftermiddags var chancen der endnu en gang, da FC Thy-Thisted Q havde mulighed for bringe pokalen hjem til Nordjylland, da det var deres tur til at spille finale i Sydbank KvindePokalen mod FC Nordsjælland.

Sjællænderne vandt dog 1-0 på et mål scoret af Camilla Kur Larsen i det 47. minut.

Kampfakta Mål: 0-1 Camilla Kur Larsen (47. minut) Advarsler: Florentina Olar, FCN (34. minut), Line Kristensen (46. minut), Malene Sørensen (72. minut) FC Thy (4-4-2): Maja Bat Østeraard - Agnete Marcussen, Cecilie Struck, Line Kristensen, Camilla Nielsen - Beate Marcussen, Matilde Kjeldgaard (Lotte Haaning, 41. minut), Sarah Dyrehauge, Lotte Bak Christensen (Michelle Sandfeld, 56. minut) - Rikke Dybdahl, Malene Sørensen. Tilskuertal: 342 VIS MERE

I første halvleg var det hjemmeholdet FC Thy-Thisted, der kom bedst fra start. De lagde et hårdt pres fra første sekund, og FC Nordsjælland havde svært ved at holde på bolden og få opbygget deres spil. Som første halvleg skred frem, blev kampen mere lige, og FC Nordsjælland fik mere styr på bolden, og selvom det betød, at det var en mere jævnbyrdig kamp, så begyndte de første chancer først at komme efter 30 minutters spil.

15



























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den første store chance kom til FC Nordjællands, men overliggeren var med hjemmeholdet i første omgang, og FC Thy-Thisted Q's forsvar stod, hvor de skulle.

Efter 40 minutters spil måtte FC Thy-Thisted Q's anfører, Matilde Kjeldgaard, lægge sig ned i store smerter, bæres ud på en båre, for senere at blive hentet af en ambulance efter et sammenstød med FC Nordsjællands Amalie Jørgensen Vangsgaard.

Kvindernes pokalfinale mellem FC Thy-Thisted Q og FCN i fodbold blev lørdag for første gang afvikles i Thisted. Foto: Peter Mørk

Og en ulykke kommer sjældent alene, for to minutter inde i dommer Frida Mia Klarlunds overtid i første halvleg lykkedes det FC Nordsjællands Camilla Kur Larsen at få bolden bag Maja Bay Østergaard i målet, og FC Thy-Thisted måtte altså gå til pause nede med et mål.

Anden halvleg startede på mange måder, som første sluttede. FC Nordsjælland kom ind med energi, og fik hurtigt momentum på deres side, hvor det denne gang var FC Thy-Thisted Q's kvinder, der havde svært ved at holde på bolden.

Sådan så det sådan set ud i hele anden halvleg, hvor kvinderne fra Thy bare havde svært ved at finde tilbage til den rytme, de åbnede kampen med.

De sidste fem minutter af den ordinære spilletid gav cheftræner for hjemmeholdet, Torben Overgard, tydelige instrukser til, at der skal nogle lange bolde op af banen.

Det resulterede blandt andet i en situation, hvor FC Thy-Thisted Q stærkt appellerede for et straffespark, der, til deres skuffelse, ikke blev dømt.

Det var action til det sidste sekund, men lige lidt hjalp det, og da dommer Frida Mia Klarlund fløjtede for sidste gang, var det altså gæsterne fra FC Nordsjælland, der kunne juble over en vundet pokalfinale med cifrene 1-0.