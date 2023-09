Pokalsensationen lurede i 77 minutter

Da en flok segnefærdige Nibe-spillere forlod banen, efter pokalkampen mod Esbjerg fB, var det til stående ovationer fra de mere end 500 fremmødte tilskuere.

På en skøn sensommeraften havde de fået serveret en af den slags oplevelser, som fæstner sig lidt dybere i bevidstheden end så meget andet. De lokale fodboldhelte havde nemlig budt overmagten trods. Det var næsten historien om David mod Goliat.

Nibe-spillerne havde glædet sig til kampen, og faktisk havde de også givet en hånd med i forberedelserne til kampen. Da der skulle stilles hegn op til udebaneafsnittet var det spillerne, der havde fundet arbejdshandskerne frem.

Det lignede ellers det forventede ekspeditionssag for 2. divisions tophold, da Esbjerg bragte sig på 1-0 efter 13 minutters spil ved den tidligere AaB- og Jammerbugt-spiller Bardhec Bytyqi. Han omsatte et straffespark til den forventede vestjyske føring. Drejebogen syntes allerede klar for den resterende del af kampen.

Hjemmeholdet rev det manuskript i stykker få minutter efter føringsmålet. Her steg Laurits Rasmusen flot op og headede et hjørnespark i mål. Helt og aldeles uimodståeligt oversprang han flere Esbjerg-spillere, inden jublen skyllede ind over ham og holdkammeraterne.

Decibeltallet nåede højder, som ellers kun opleves på disse kanter, når den årlige festival løber af stablen.

- Det var helt fantastisk. Det er svært at beskrive, hvordan det gik for sig, for det var meget hektisk lige i den situation, siger målscorer Laurits Rasmussen.

- Jeg var lige ved at tabe mine shorts, da jeg løb rundt og jublede, men heldigvis skete det ikke. Det havde været lidt pinligt, siger Laurtis Rasmussen.

Han kunne se Esbjerg dominere resten af første halvleg, men det blev ikke til store chancer, og når der endelig blev brug for det, havde Nibe en sikker sidste skanse i Anders Lund.

Sensationen levede

Hans redninger sammenholdt med flere fejl i Esbjerg-spillet skabte tydelige frustrationer på Esbjerg-bænken, hvor assistenttræner Søren Pallesen meget højlydt fik kritiseret kampens ellers udmærkede dommer Mikkel Redder.

Da de to hold gik til pause, var drømmen om en pokalsensation fortsat i live. 1-1 var klart med til at animere hjemmeholdet og den tiltagende byfest på sidelinjen.

Nibe-keeper Anders Lund leverede små mirakler i målet. Foto: Henrik Bo

Som anden halvleg skred frem blev drømmen mere og mere realistisk med det forbehold, at Esbjerg også kom tættere og tættere på en scoring. Igen skal Anders Lund fremhæves. Han var enestående, men han måtte for anden gang i kampen se sig passeret, da Esbjerg fik straffe igen.

Denne gang var det Andreas Lausen, der scorede, og siden formåede Nibe-spillerne ikke at slå tilbage. Det skal dog ikke tage noget fra serie 2-spillerne, der leverede en eventyrlig præstation, hvor den lykkelige slutning var det eneste, som manglede.

- Jeg kommer nok til at tale en del om den her kamp med de folk, jeg møder nede i Brugsen. Det er fantastisk, at vi har fået den her oplevelse, og jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet over, at vi tabte. Jeg er bare stolt over, at vi kunne være så godt med, siger Laurits Rasmussen, der i øvrigt også var manden bag de to begåede straffespark til Esbjerg.

Nibe Boldklub - Esbjerg fB 1-2 (1-1) Fodbold

Oddset pokalen, 2. runde

Mål: 0-1 Bardhec Bytyqi, straffe (13. minut), 1-1 Laurits Rasmussen (15. minut), 1-2 Andreas Lausen, straffe (77. minut) VIS MERE

Der var også rosende ord fra Esbjerg-lejren til Nibe.

- Det der ligner ikke et serie 2-hold. De gjorde det virkelig godt, og generelt var det et flot arrangement, som de havde stablet på benene, siger Bardhec Bytyqi.

Mens Esbjerg kan rejse videre mod en pokalfinale i Parken, så skal Nibe nu koncentrere sig om serie 2, og her venter der allerede en kamp torsdag aften mod Hornum.

- Det kan godt gå hen at blive lidt hårdt, konstaterer Laurits Rasmussen.

Se flere billeder fra pokalkampen mellem Nibe BK og Esbjerg fB