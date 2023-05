Pokalskuffelse skal være brændstof for AaB

AALBORG:Pokaldrømmen brast for AaB, da det torsdag blev til et finalenederlag på 0-1 til FC København, men AaB'erne har ikke tid til at dvæle længe ved skuffelsen.

Allerede søndag eftermiddag er der vitale point på spil i bunden af 3F Superligaen, når FC Midtjylland kommer på besøg på Aalborg Portland Park. I stedet vil cheftræner Oscar Hiljemark bruge pokalskuffelsen som brændstof.

- Vi skal hurtigt videre, for sådan er fodbold, men vi skal bruge skuffelsen. Vi er selvfølgelig skuffede over, at vi ikke vandt, og det skal vi bruge som energi, siger Oscar Hiljemark.

Selv om det ikke gav det ønskede resultat, har AaB-træneren ikke problemer med at finde de positive ting, som hans hold kan tage med ind til duellen mod FC Midtjylland.

- Vi kan tage meget med. Vi mødte det bedste hold i Danmark, og vi formåede at sætte dem i en situation, som jeg bestemt ikke tror, at de var tilfredse med. Vi kontrollerede store dele af kampen, og jeg synes, at det var en præstation, der var til mere, siger Oscar Hiljemark.

AaB mod FC Midtjylland AaB har Andreas Poulsen, Kristoffer Pallesen, Jeppe Pedersen og Marco Ramkilde på skadeslisten.

Allan Sousa trænede under opsyn af fysioterapeut Morten Skjoldager under fredagens åbne træning, mens Rasmus Thelander ikke deltog.

FC Midtjylland er uden karantæneramte Kristoffer Olsson.

Der er kampstart klokken 14 på Aalborg Portland Park, og opgøret kan følges i livebloggen på nordjyske.dk eller på TV 3 Sport. VIS MERE

Han er ikke nervøs for, at torsdagens forgæves bestræbelser på at vinde pokalturneringen får en negativ indflydelse mod FC Midtjylland.

- Der er både et mentalt og et fysisk fokus. Nogle har spillet meget, mens andre har spillet mindre. Folk reagerer også forskelligt på sådan en oplevelse, så det er vores opgave at give spillerne det, de har brug for hver især. Men vi skal nok være klar på søndag, siger AaB-træneren.

Søndagens modstandere fra FC Midtjylland topper kvalifikationsspillet med fire point ned til nærmeste forfølger fra OB og ligger dermed godt til i forhold til at sikre sig en playoff-kamp mod mesterskabsspillets nummer fire om en plads i kvalifikationen til Conference League.

I det første indbyrdes møde i Herning lignede AaB dog længe en vinder, indtil Gustav Isaksen udlignede til 1-1 otte minutter før slutfløjt og sørgede for en pointdeling.

- Det var en kamp som mange af de andre for os. Vi kunne tage mange positive ting med, men der var også ting, vi skal gøre bedre. Vores mindset er, at vi skal vinde alle kampe, og sådan er det selvfølgelig også på søndag, siger Oscar Hiljemark.

For en uge siden kravlede AaB over nedrykningsstregen for første gang siden september, og der ligger de uanset udfaldet søndag med al sandsynlighed også efter denne spillerunde, fordi AC Horsens fredag tabte 0-1 til Silkeborg.

Lyngby kan komme op på siden af AaB søndag, men nordjyderne har en ni mål bedre målforskel.

- Det er bestemt ikke bare en almindelig kamp. Det er endnu en finale, men sådan synes jeg faktisk, at det har været i næsten alle mine kampe i spidsen for holdet, siger Oscar Hiljemark.

AaB-træneren havde i torsdagens pokalfinale topscorer Allan Sousa tilbage i kamptruppen. Brasilianeren så dog hele kampen fra bænken, men erklærede efter fredagens træning, at han forventer at kunne deltage i sæsonens sidste tre kampe.

- Sousa var klar til at spille, for han havde ikke været med på bænken, hvis det ikke var tilfældet. Vi står dog også i en situation, hvor vi skal have ham tilbage på 100 procent, og der er selvfølgelig nogle overvejelser om, hvordan vi bedst gør det, siger Oscar Hiljemark.