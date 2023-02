Pokalskuffelse vasket væk: Pirates holder førsteplads

AALBORG:Det kan godt være, at Herning Blue Fox i weekenden rejste fra Aalborg med pokaltrofæet, men i Metal Ligaen i ishockey ser de ikke ud til at kunne snyde Pirates.

Tirsdag aften rejste aalborgenserne sig og tog en pligtsejr på 4-2 over Rungsted Seier Capital hjemme i Sparekassen Danmark Isarena.

De tre lune point betyder, at Aalborg Pirates fortsat fører Metal Ligaen, selvom Herning tirsdag aften tog en sejr i Frederikshavn. Holdene er á point, men nordjyderne har to kampe i baghånden.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 4-2 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 2-0, 1-1, 1-1

1-0 Jeppe Jul Korsgaard (7.34), 2-0 Matt Salhany (10.50), 3-0 Ben Carroll (24.18), 3-1 Marcus Olsson (36.31), 4-1 Patrick Bjorkstrand (45.56), 4-2 Lucas Andersen (58.02)

Udvisninger: Aalborg 5x2 min., Rungsted 3x2 min.

Tilskuere: 2533

Det var ellers Rungsted, der med hjælp fra et tidspunkt powerplay kom bedst ud til tirsdagens opgør. Thomas Lilie fik en travl start på aftenen, men der gik ikke hul på hans panser.

Da de første fem minutter var overstået, havde Aalborg Pirates' spillere fået varme i benene, og derefter var det dem, der pressede på. I perioder lignede det næsten powerplay i Rungsted zone, selvom begge hold var fuldtallige.

Efter godt syv minutters spil blev det 1-0 til hjemmeholdet, der inden for få sekunder sende en håndfuld afslutninger afsted mod Oskar Östlund i gæsternes mål, og til sidst kunne Jeppe Jul Korsgaard så sætte prikken over i'et.

Matt Salhany kunne juble over scoringen til 2-0 mod Rungsted. Hans blot anden fuldtræffer siden ankomsten i starten af januar. Arkivfoto: Henrik Bo

Efter 10 minutters spil blev det også 2-0 til aalborgenserne, der erobrede pucken højt og pludselig var tre mod én foran Rungsteds mål. Matt Salhany endte som målscorer, da han skubbede en returpuck i nettet.

Stillingen holdt sig indtil godt fire minutters spil i 2. periode, hvor Ben Carroll tog chancen foran udskiftningsboksen, og herfra fik pucken lov at sejle hele vejen ind i netmaskerne til 3-0.

Siden lignede Aalborg Pirates et hold, der betragtede sejren som hjemme og derfor gik et gear ned. Det udnyttede Rungsted til at reducere til 1-3 mod slutningen af perioden, og Thomas Lilie måtte siden klare en friløber for at forhindre yderligere en reducering.

Rungsted eller Frederikshavn venter

I 3. periode lyste Patrick Bjorkstrand dog op og afgjorde kampen med en flot solotur og scoring med baghånden til 4-1, og så var kampen reelt afgjort. Med to minutter tilbage fik gæsterne godt nok pyntet en enkelt gang på måltavlen og trak derfor målmanden ud i et desperat forsøg på at klemme point ud af kampen. Det havde de ikke held med.

Eneste streg i regningen for Aalborg Pirates var, at forwarden Trevor Gooch skøjtede ud mod slutningen af kampen og tog sig til hånden i smerter.

Aalborgenserne mangler endnu seks kampe, før grundspillet er slut, og som stillingen er nu, venter et gensyn med tirsdagens modstander fra Rungsted i DM-kvartfinalen. Det kan dog også fortsat nå at blive lokalrivalerne fra Frederikshavn, der venter i slutspillet.