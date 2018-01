Pokaltørst hos AaB-kvinder

FLOORBALL: AaB’s floorballkvinder står lørdag i en ny finale, når det i Brønderslev gælder pokalfinalen mod Copenhagen.

I sidste sæson tabte AaB både pokal- og DM-finale, så i denne sæson skulle der gerne komme en titel ud af anstrengelserne.

- Vi tørster efter den her titel, og spillerne er meget opsatte. For klubben vil det også betyde rigtig meget efter mange tabte finaler, lyder det fra sportschef Lars Jensen.

Han forventer en jævnbyrdig affære mod Copenhagen.

- Jeg forventer, at det bliver en meget lige kamp, men måske kan det blive en fordel for os, at vi har stået i flere finaler, end de har, siger Lars Jensen.

Han betragter det også som en fordel for AaB, at kampen spilles på nordjysk grund i Brønderslev.

- Det er helt klart en fordel for os. Det er næsten en halv hjemmebane for os, siger Lars Jensen.

Opgøret mellem AaB og Copenhagen sættes i gang klokken 13.