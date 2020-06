Pokaltriumf kan genstarte AaB

FODBOLD:Der er ikke blevet løftet en pokal af AaB's superligaspillere siden 2014, hvor klubben vandt "The Double".

1.juli bliver der igen mulighed for nordjysk jubel, når AaB spiller pokalfinale mod SønderjyskE i Esbjerg, og bliver det de rød-hvide, som trækker sig sejrrigt ud af det opgør, kan det få stor betydning for klubben i de efterfølgende år.

- Det er flot det de har gang i, og de er inde i en periode med gode stabile resultater. Vinder de finalen og kommer i Europa, bliver chancen for at sælge spillere større, og så begynder den positive lavine at rulle for dem igen, lyder det fra Jammerbugt FC's cheftræner Bo Zinck i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten".

Her har han selskab af sportsjournalist Søren Olsson, som er enig i, at en pokaltitel kan give et markant løft af det nuværende AaB-projekt.

- Vinder man et par gode kampe i Europa, og er der nogen, som viser sig frem, så kan et salg blive 5-10 millioner kroner større end det ellers ville have været, og så har du en god periode, og kan vækste på den, så det kan betyde rigtig meget, siger Søren Olsson.

Tredje mand i panelet i "Ripodsten" er Vejgaards cheftræner Christian Flindt Bjerg. Udover AaB bliver der i podcasten blandt andet også set nærmere på Hobros chancer for overlevelse i Superligaen, Vendsyssels FF's genstart af sæsonen i 1.division og den nye struktur i 2.division.

Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og på de fleste andre podcastplatforme som eks. iTunes, Spotify, Podimo, SoundCloud mv.