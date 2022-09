Polakker blev presset, men Aalborg tabte i Champions League

HÅNDBOLD:Efter at have vundet sæsonens første to kampe i Champions League kom Aalborg Håndbold onsdag aften i menneskehænder og måtte sluge et nederlag på hjemmebane til Kielce.

Det polske klassemandskab, der var i finalen i sidste sæsons mesterliga, vandt 30-28 i Sparekassen Danmark Arena - efter en føring på 17-15 ved pausen. Det var aalborgensernes første sæsonnederlag på tværs af alle turneringer.

I den sidste ende var det skarpheden i afslutningsspillet og Andreas Wolff i det polske mål, der gjorde forskellen. Samtidig ramte store Aalborg-navne slet ikke deres topniveau - det gjaldt især den svenske playmaker Felix Claar.

Aalborg Håndbold - Kielce 28-30 Håndbold, Champions League

Stillinger undervejs: 5-2, 6-6, 10-9, 11-13, (15-17), 17-20, 20-22, 21-27, 27-29

Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 5, Lukas Sandell 5, Mikkel Hansen 4, Aron Palmarsson 3, Jesper Nielsen 3, Mads Hoxer 3, Benjamin Jakobsen 2, Henrik Møllgaard 1, Kristian Bjørnsen 1, Andreas Flodman 1

Topscorer, Kielce: Arkadiusz Moryto 6

Udvisninger: Aalborg 3, Kielce 3

Tilskuere: 4752 VIS MERE

Kampen fik en hektisk begyndelse, hvor begge hold brændte og smed bolden væk på skift, og først efter fem minutter faldt den første scoring.

Aalborg Håndbold fik slået det første hul - med god hjælp fra Mikael Aggefors i målet. Svenskeren stod fremragende i indledningen, og Aron Palmarsson og Sebastian Barthold tog ansvar i angrebet, så hjemmeholdet kom i front 5-2 efter ni minutters spil.

Aalborg-direktør Jan Larsen var ikke helt tilfreds med det tyske dommerpar undervejs. Foto: Lars Pauli

Man skal dog ikke blinke mange gange, før Kielce tænder op under angrebsmaskinen. Et par aalborgensiske fejl blev lynsnart straffet, og tre minutter senere stod der 6-6. Barthold og Palmarsson skabte dog straks et nyt hul til 9-6 på måltavlen.

Kielce - anført af verdensstjernen Alex Dujshebaev - var dog ikke sådan at ryste af. Et par afbrændere og en teknisk fejl senere, og så stod der 11-11 på måltavlen.

Fejlmarginen hos Stefan Madsens mandskab steg dog frem mod pausen. Blandt andet hos Felix Claar, der virkede noget ved siden af sig selv. Mere skulle der ikke til, før Kielce trak fra og bragte sig i front 13-11.

Sindene kom kortvarigt i kog, efter at Mikael Aggefors blev ramt i ansigtet på en afslutning, men kampens tyske dommere så tilsyneladende ikke den strafbare aktion.

Lukas Sandell fik sat et par flotte scoringer frem mod pausen, men Kielce fik med et sidste sekunds scoring sikret sig en føring på 17-15 efter de første 30 minutter.

Mikkel Hansen lavede fire mål for Aalborg, men han var for sjældent en skudtrussel fra distancen. Foto: Lars Pauli

I starten af anden halvleg kom Kielce foran 22-18 anført af en gennembrudsstærk Nedim Remili, og det lignede begyndelsen til enden. Med hjælp fra en polsk udvisning fik Aalborg Håndbold dog barberet den polske føring ned til to mål. Siden havde de talrige muligheder for at score yderligere, men de brændte på stribe.

I stedet øgede Kielce føringen til 24-20 knap halvvejs i anden halvleg, og filmen så ud til at knække helt, da de øgede til 27-21 med knap ti minutter tilbage.

Tre Aalborg-scoringer på stribe skabte dog et lille håb med syv minutter igen, og efter en scoring fra Kristian Bjørnsen med tre minutter tilbage var Kielce kun foran 29-27. Meget symptomatisk smed Felix Claar dog bolden væk, og så blev det ved comebackforsøget.