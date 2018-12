Polen var intet match for Danmark

HÅNDBOLD: To kampe, to sejre. Status quo efter det danske kvindelandshold søndag vandt 28-21 over Polen i holdets anden kamp ved europamesterskabet.

NORDJYSKEs håndboldekspert Anders Thomsen er meget positiv over de danske spilleres præstationer og fremhæver især Danmarks stregspil.

– Det blev helt som forventet ikke nogen svær opgave at hente sejren mod et tandløst polsk mandskab, som kun havde ressourcer til at være med i 20 minutter af kampen. Derfra blev det reelt uden spænding og nerve, og Danmark spadserede en sikker sejr i hus. Selvom det var på en lidt billig baggrund, så skal det ikke tage fokus væk fra de plusser, som var at finde i det danske spil, siger Anders Thomsen.

– Angrebsspillet var varieret og fint sammensat, og så tog specielt samspillet omkring stregspillet form som kampen skred frem, ligesom der igen var gode takter i kontraspillet, både i første- og ankomstfasen. Ressourcefordeling mod kampens afslutning bragte bænken i spil og alle stemplede ind med en god EM-oplevelse, fortæller NORDJYSKEs håndboldekspert.

TOP TRE Sandra Toft – 5 Tilbage i det danske mål efter en skidt præstation i åbningskampen og tilbage på det niveau, som hun har vist tidligere. Gang på gang pillede hun fuldstændig pynten af de polske skytter og specielt på de helt frie chancer, gjorde hun livet svært for Polen og holdt målet lukket. Kristina Jørgensen – 5 Hun havde en svært åbningskamp, hvor spilletiden blev meget kort, men i dag var Kristina Jørgensen tilbage i en bedre udgave og fik vist rigtig gode eksempler på sine kvaliteter i angrebsspillet. Forsvarsspillet og gennembruddene på yderside driller stadig, men et flot comeback af den unge Viborg spiller. Trine Østergaard - 5 Sikkerheden selv på sine afslutninger og stabil til at udføre sin opgave i forsvarsspillet. Østergaard spillede med stor ro og sikkerhed på fløjen, hvilket ikke alene var godt for den danske kontrafase, men også for bredden i angrebsspillet.

DAGENS KOM IGEN Polens skytter vinder den titel i dag uden konkurrence.