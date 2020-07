Politiet: Derfor gik AaB-fans amok i Sønderjylland

AALBORG/ESBJERG:Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi var det en helt anden sammensætning af fans, end politiet havde forventet, der mødte op til pokalbraget onsdag aften mellem SønderjyskeE og AaB.

- Der var en gruppe mellem dem, der åbenbart ville konfrontationen. De kom ikke for at se fodbold, siger Tage Jehn, politiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi, der ikke selv var til stede, men har drøftet sagen med kollegaer.

Der opstod hurtigt tumult foran stadion, hvor flere fans forsøgte at komme i klammeri med andre. Nogle af dem begyndte at affyre fyrværkeri. På et tidspunkt trækker betjentene stavene og trækker hundene frem, da de ønsker at anholde en person, som andre forsøger at befri.

- De blander sig i en igangværende politiforretning. Derfor bliver vi nødt til at trække stavene og tage hundene ud. Ingen bliver bidt, men de opfører sig fuldstændigt åndssvagt, siger Tage Jehn.

Aggressive fans lukket ind

Flere af de aggressive fans bliver lukket ind på stadion af kontrollørerne.

- Jeg har ingen kommentarer til, hvorfor kontrollørerne lukkede dem ind. Vi havde anholdt dem, vi vurderede skulle anholdes, siger Tage Jehn.

Et stykke inde i 1. halvleg bliver kampen afbrudt i cirka et kvarter, hvor AaB's assistenttrænere Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen og stadionspeakeren forsøgte at dæmpe gemytterne hos fansene. Det hjalp ikke. Men til sidste valgte flere af dem at udvandre. Der opstod derefter atter tumult foran stadion. Fans forsøgte blandt andet at presse og brække indgangsdør og ruder til stadion op. Politiet frihedsberøver derfor 38 personer.

- Vi står klar ude foran. Vi kan jo ikke have, at sådan en stor gruppe render rundt i Esbjerg og laver ballade, så vi vælger at frihedsberøve hele gruppen, siger Tage Jehn.

Får måske betydning

Han oplyser, at der var både unge og flere personer i andre aldersgrupper blandt ballademagerne. Han vurderer, at tilskuernes udfald kan få betydning for de resterende kampe i superligaen i denne sæson. Der har hidtil været afviklet tre testkampe med tilskuere uden problemer.

Han oplyser, at myndighederne ellers har gjort alt, de kunne for at sikre sig, at forholdene til de cirka 1700 tilskuere, der kunne være til kampen, opfyldte myndighedernes krav. Sikkerhedschefer fra begge fodboldklubber og fra DBU samt repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut havde alle været inde og sige god for forholdene.

- Jeg synes, at det er beskæmmende, at AaB-fans opfører sig sådan. De risikerer at ødelægge det for hele superligaen. Måske vil der ikke kunne være mere end 500 tilskuere til kampene fremover, siger Tage Jehn.

Da kampen var slut blev AaB-bussen fulgt til Kolding af politiet, hvorefter andre politikredse blev orienteret.

En video har floreret på sociale medier af en betjent, der anvender stav. Syd- og Sønderjyllands Politi har forelagt sagen for Det Uafhængige Politiklagenævn.