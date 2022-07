Posavec ryster ikke på hånden: Her er hans tanker om starten i AaB

AALBORG:Ved torsdagens AaB-træning var der fokus på både offensive og defensive detaljer, der med garanti skal bringes i spil i søndagens hjemmekamp mod AC Horsens. AaB-spillerne er tilbage på den normale træningsbane lige foran Børge Bach Huset og administrationsbygningen, og her træner spillerne på et indbydende grønt underlag. Lidt af en kontrast til den lidt hårdere bane, som man har været henvist til de seneste måneder.

Ved torsdagens træning var der flere spillere, der for alvor viste gode takter. Blandt andet så Kristoffer Pallesen, Mathias Ross, Louka Prip og Josip Posavec skarpe ud.

Sidstnævnte har trods vedvarende skriverier og tvivlsomme præstationer i flere AaB-kampe, ikke problemer med at gribe en bold. Det beviste han ved flere lejligheder ved torsdagens træning, hvor det også blev til et par store refleksredninger, der fremkaldte ros og anerkendende nik fra holdkammeraterne.

Den anerkendelse står i skarp kontrast til de ytringer, som mange - denne artikels forfatter inklusiv - har været i gang med på de sociale medier i kølvandet på en mindre heldig præstation fra Posavec i kampen mod FC København.

De mange skriverier har ikke gjort noget ved Posavecs tro på egne evner. Nu kan han selvfølgelig heller ikke læse sure opstød på dansk.

- Jeg synes, jeg har gjort et godt job, men jeg er sur på mig selv over at lave fejl. Særligt den sidste situation mod FC København har irriteret mig. Jeg ville reagere hurtigt, så vi kunne få en sidste chance, men det endte med en fejl, og sådan noget sker, siger den kroatiske AaB-keeper.

Han ryster ikke på hånden trods en uheldig rolle i flere af AaB's kampe. Blandt andet så han heller ikke alt for heldig ud i den sidste træningskamp inden superligapremieren.

- Jeg stoler på mine egne kvaliteter. Jeg ved, at fejl kan ske. Jeg er videre, for hver uge er en ny udfordring og mulighed for at vise mit værd. Jeg vil bare gerne spille den næste kamp, så jeg kan vise, hvad jeg kan og vise, at jeg er en god målmand, siger Josip Posavec.

Elsker at arbejde hårdt

Dagligt bliver han pisket igennem af målmandstræner Poul Buus, der kører en hård men kærlig træning af klubbens to målmænd. Et skarpt øje på den træning afslører, at Posavec har godt styr på sit håndarbejde i trænings-øjemed. Den kroatiske keeper giver den en skalle, og man er ikke i tvivl om lysten til at blive bedre fra kroatens side.

- Jeg elsker at arbejde hårdt. For mig er det den eneste vej frem. Alt hvad jeg opnår i mit liv, opnår jeg på grund af hårdt arbejde. Jeg har den indstilling, at man præsterer i kampe, som man træner i løbet af ugen, og for mig handler det om at arbejde hårdt i løbet af ugen, så skal det nok blive bedre, siger Josip Posavec.

Som ny udenlandsk keeper kan man godt forvente en indkøringsfase i forhold til kommunikation med forsvaret, tilvænning til den daglige træning og ikke mindst spillestil i en ny liga.

- Helt ærligt føler jeg, at jeg har tilpasset mig hurtigt til den daglige træning, og måden man gør det på her i klubben. Det er virkelig en anden måde at spille på i forhold til, hvad jeg var vant til fra Kroatien. Der er plads til meget fysik her, og dommerne tillader meget. Det passer mig fint. Vi kan få lov til at gå til den. Jeg kan lide, at det er med stor intensitet. Det er det samme med træningen. Her går vi også til den, og det er virkelig godt, siger Josip Posavec.

Nu venter der ham og AaB en vigtig kamp på søndag mod AC Horsens, hvor Josip Posavec håber på at notere sig for sit første clean sheet som AaB-keeper. Én ting kan man være sikker på. Det er ikke en mentalt vingeskudt keeper, der går på banen. Troen på succes er intakt.

- Jeg er sikker på, at der venter bedre tider for både mig og holdet, fastslår Josip Posavec.