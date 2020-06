Positive AaB-nyheder før FCK-kampen

FODBOLD:- Jaaaa, T er tilbage.

En scoring fra Rasmus Thelander ved tirsdagens AaB-træning blev mødt af positive tilråb fra holdkammeraterne. Forsvarsspilleren, der 8. maj blev fodskadet i superligaholdets allerførste fællestræning efter corona-pausen, er igen i fuld vigør på Hornevej.

- Han har trænet med her mandag og tirsdag, og det ser virkelig positivt ud. Det er for tidligt at bringe ham i spil til onsdagens kamp mod FC København, men vi skal nok få ham at se i kamp her i mesterskabsspillet, siger cheftræner Jacob Friis.

Frederik Børsting, der i weekenden sad udenfor med knæproblemer, træner også igen, men han bliver heller ikke bragt i spil allerede onsdag i Telia Parken.

Det gør anfører Lucas Andersen til gengæld. Han havde karantæne søndag i nedturen mod FC Midtjylland, men er tilbage i startopstillingen i Telia Parken mod FCK. Og der bliver formentlig flere ændringer i forhold til søndag.

- Vi skifter lidt af forskellige årsager. Det kan være fordi, nogle har brug for at blive doseret i det her tætte program, eller fordi nogen simpelthen underpræsterede senest, forklarer Jacob Friis.