Positive AaB-nyheder: Skadeslisten er skrumpet

FODBOLD:Der blæste kolde men positive vinde over AaB's træningsanlæg, da superligaholdet torsdag finpudsede formen forud for fredagens udekamp mod OB.

Både Mathias Ross og Tim Prica, der sad ude med skader senest mod FC Midtjylland, trænede fuldt med og er atter til rådighed for cheftræner Peter Feher.

Han kan desuden igen råde over den portugisiske midtbanespiller Pedro Ferreria, der er tilbage efter at have afsonet en karantænedag i weekenden.

Eneste negative nyhed fra AaB-lejren er, at Oscar Hiljemark fortsat sidder udenfor med den hofteskade, han pådrog sig for 14 dage siden. Om udsigterne til, at den svenske midtbanespiller snart bliver klar igen, siger cheftræneren:

- Vi ved endnu ikke mere end, at han i hvert fald ikke kan spille mod OB, siger Peter Feher.

Det er fredag klokken 19, at der er kickoff i Odense til AaB's møde med OB. Kampen vises på TV3 Sport og kan desuden følges i livebloggen her på nordjyske.dk.