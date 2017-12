PostNord Danmark Rundt starter i Aalborg

CYKELSPORT: Cykelløbet PostNord Danmark rundt vender tilbage til Aalborg i 2018, hvor byen blev både start- og slutby for femdagesløbets første etape. Det kunne løbsdirektør Jesper Worre fortælle torsdag på et pressemøde i Aalborg.

Samtidigt rykkes løbet en måned frem i forhold til i år, så løbet i 2018 vil finde sted fra 1. til 5. august og altså med start i Aalborg.

- For mig står PostNord Danmark Rundt som et super konkurrencedygtigt cykelløb, hvor der er stor fokus på at få de danske hold frem og så får de rigtig stærk konkurrence af nogle af de internationale hold og profiler, sagde Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen, ved pressemødet, som borgmesteren selv fungerede som vært for.

- I Aalborg gør vi rigtigt meget ud af alle mulige former for motion, også cykling, og vi vil bruge det her til at få endnu flere til at cykle. Derudover vil vi gøre alt for, at det her skal blive en kæmpe folkefest, tilføjede borgmesteren.

1. etape, der altså starter og slutter i Aalborg, bliver 216 kilometer lang og dermed løbets længste. Den kommer forbi blandt andet Brønderslev, Løkken og Blokhus, inden turen går sydvestover til Løgstør, Veggerby og Nibe, inden den slutter med flere ture op ad Skovbakkevej i Hasseris inden opløb på Skydebanevej.

Rutens øvrige etaper hedder Viborg-Vejle (180,5 kilometer), Næstved-Vordingborg (174,5 kilometer), enkeltstart i Nykøbing Falster (19,1 kilometer) og slutteligt Faxe-Frederiksberg (194,2 kilometer).

Det er i øvrigt værd at bemærke, at Næstved-Vordingborg fører feltet omkring Møns Klint og en 4 kilometer lang strækning på grusvej.

Antallet af hold udvides til 20, mens antallet af ryttere på hvert hold sættes ned fra 8 til 6. Det sker i håbet om at gøre det sværere for de store hold at kontrollere løbet, fortalte løbsdirektør Jesper Worre ved pressemødet.