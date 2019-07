Poul Erik Andreasen siger farvel til AaB efter 25 år: - Tiden er den rette nu

AALBORG: AaB’s udviklingschef og tidligere mestertræner Poul Erik Andreasen takker af, når han 1. august runder 25 års samlet ansættelse i klubben. Samme dag er der afskedsreception.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Poul Erik Andreasen var i 1995 arkitekten bag AaB’s første danske mesterskab, ligesom han som spiller har repræsenteret AaB 120 gange i perioden 1973-1978.

- Som person og som fodboldkapacitet er Poul Erik respekteret og anerkendt i det ganske land, og hvis stillingsbetegnelsen fodboldprofessor fandtes, så var det om nogen Poul Erik, der kunne bære den. Poul Erik har altid evnet at kombinere sine menneskelige egenskaber og analytiske evner med fremsynethed, og han har altid formået at dele ud til AaB’s bedste både som mentor for vores talentafdeling og som sparringspartner for vores Superligastab, siger AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde.

Poul Erik Andreasen runder 70 år til december og har selv valgt, at stoppe:

- I et langt fodboldliv er man udsat for mangt og meget. Mesterskaber, Champions League og andre højdepunkter såvel som modgang og trængselstider, men jeg har nydt hvert et øjeblik og er taknemmelig for at have været i en klub, hvor man har givet mig plads og sat pris på mine kompetencer. Jeg har i AaB haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange gode og dygtige mennesker såvel på leder- som på spillerniveau, og det har givet mig en særlig glæde, efter den mere traditionelle holdtræning i mange år, at have arbejdet med individuel spillerudvikling de seneste 19 år. Tiden er dog den rette til at stoppe nu, og selvom jeg har aftalt med Allan, at jeg stadig står til rådighed til ad hoc-opgaver, hvis man fra AaB’s side har brug for det, så ser jeg i første omgang frem til at følge med – med lidt længere afstand fra sidelinjen og have mere tid til min familie og øvrige interesser, siger Poul Erik Andreasen.