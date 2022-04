Powerkvinder har taget magten i dansk boksning

BOKSNING:Ligesom det danske kongerige og den danske regering har en kvinde på tronen, har dansk professionel boksning også kvinder siddende øverst i skikkelse af den 28-årige WBO-verdensmester i bantamvægt, Dina Thorslund, samt den 32-årige IBF-verdensmester i fjervægt, Sarah Mahfoud.

I en tid, hvor der ikke er de store mandelige danske boksenavne, står de stærke kvinder foran VM-titelforsvar. Dina Thorslunds møder 24-årige Niorkis Carreno fra Venezuela lørdag i Gråkær Arena i Holstebro, mens Sarah Mahfouds møder den 29-årige tysker Nina Meinke torsdag 21. april i Frederiksberg Hallerne.

To danske sejre kan udløse et internt dansk VM-opgør i fjervægt mellem Dina Thorslund og Sarah Mahfoud - for Nordjyske erfarer, at TK Promotion så vil sende et tilbud til Mahfoud-lejren.

Kvindeboksning blev først tilladt i Danmark i 1997, hvor Sengül Özokco blev den første, som skiftede fra amatør til professionel. Hun stoppede et par år efter med en rekordliste på 10 sejre i 10 kampe.

Siden har seks kvinder taget skridtet til en professionel karriere.

Kvindelige danske profboksere Anita Christensen, 25 sejre i 27 kampe (17.02.2000 - 26.05.2012)

Alexandra Matheus, 4 sejre i 4 kampe (06.02.2004 - 12.11.2004)

Vinni Skovgaard, 10 sejre i 11 kampe, (23.02.2007 - 15.05.2010)

Fadia Idrissi, 3 sejre i 5 kampe, (15.01.2008- 24.11.2012)

Dina Thorslund, 17 sejre i 17 kampe (28.02.2015 - ?)

Sarah Mahfoud, 10 sejre i 10 kampe sejre (11.02.2017 - ?) VIS MERE

I 2000 blev Anita Christensen WIBF-europamester i bantamvægt ni måneder efter skiftet fra amatør til professionel, og i januar 2004 både WIBA- og WIBF-verdensmester i bantamvægt. I oktober 2006 blev hun verdensmester i bantamvægt hos de store forbund WBC og WBA.

Letweltervægteren Vinni Skovgaard blev i juni 2008 Danmarks første kvindelige europamester hos European Boxing Union.

Nu gælder det så for Dina Thorslund og Sarah Mahfoud om fortsat at få solen til at skinne over dansk professionel boksning.

Dina Thorslund kravler under tovene til sin niende titelkamp. På CV'et har hun titlerne WBC ungdomsmester i superbantamvægt, WBC interim verdensmester i superbantamvægt, WBO verdensmester i superbantamvægt og nuværende WBO verdensmester i bantamvægt.

Mødet med Niorkis Carreno, der har en rekordliste med 22 sejre og to nederlag, er andet titelforsvar af VM-bæltet i bantamvægt, som hun vandt i juni 2021. Et vægtskifte fra superbantamvægt, som den tidligere nordjyske professionelle bokser Torben Keller er inde over som kostvejleder for at hjælpe med at få vægten ned på de nødvendige 53,5 kilo. Et vægttab på omkring 10 kilo.

- Jeg har en sød tand, så der ryger nogle kilo på efter en kamp. Men heldigvis er Keller god til at motivere mig, siger Dina Thorslund, der også har fysisk træner Peter Melvej, CrossFit, Holstebro, og boksetræner Thomas Madsen i sit team.

- Formen er fin. Jeg har bl.a. haft god sparring med den tidligere argentinske IBF-verdensmester Jorgelina Guanini i tre uger, så jeg er 100 procent klar til kampen mod Carreno, som skulle være en aggressiv lille satan, der gerne vil slå hårdt. Men hun er velkommen, for jeg slår hårdere, siger Dina Thorslund, der har haft orlov i seks uger fra sit job som fysioterapeut.

Sarah Mahfoud bokser VM-kamp ved Mogens Palles afskedsstævne. Foto: Danish Fight Night

For Sarah Mahfoud er der endnu nogle uger til VM-kampen mod tyskeren Nina Meinke, som er EBU europamester i fjervægt. Mens Sarah Mahfoud er ubesejret i 10 kampe, har Meinke en rekordliste med 12 sejre i 14 kampe. Udover IBF's VM-bælte har Sarah Mahfoud titlen som IBF interkontinental mester på sit CV.

Ved stævnet 21. april i Frederiksberg Hallerne, som bliver Mogens Palles sidste som promotor, er der også et par mandlige titelkampe. 29-årige Enock Poulsen, 11 sejre i 11 kampe, skal bokse om EBU's europamesterskab i letweltervægt mod den 34-årige franskmand Franck Petitjean (23 sejre i 31 kampe), ligesom 22-årige Oliver Meng skal bokse mod den 21 årige amerikaner Eslih Onusu om WBC's ungdoms-VM-titel i letmellemvægt.