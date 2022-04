Præsenterede den perfekte pakke: Derfor valgte Landin Aalborg

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold smed en kæmpe bombe, da klubben mandag formiddag præsenterede landsholdskeeperen Niklas Landin, som skifter til det nordjyske på en fireårig kontrakt fra sommeren 2023.

Niklas Landin begrunder skiftet med familiære årsager, og da Aalborg Håndbold meldte sig på banen, var Landin-familien ikke i tvivl om, hvor fremtiden skulle ligge.

- Vi havde i familien længe diskuteret, om det snart var tid til at vende hjem til Danmark. I denne sæson har vi kæmpet med nogle ting, som vi har skullet arbejde med, og mens vi havde de her diskussioner i familien, kom Aalborg på banen med den perfekte pakke, som hele familien syntes var spændende, lyder det fra Niklas Landin.

Den pakke, som Aalborg Håndbold præsenterede for Landin, inkluderede ifølge målvogteren, at hans kone får mulighed for at udnytte sin farmaceut-uddannelse, mens parrets børn kan få en tættere tilknytning til Danmark, hvilket har været en stor prioritet for familien.

- Aalborg var det helt naturlige valg, og jeg vil lyve, hvis ikke jeg siger, at det familiære har spillet en ligeså stor rolle i skiftet som det sportslige.

- Med det sagt, så har Aalborgs sportslige setup tiltalt mig utroligt meget. Det, Aalborg har gang i, viser, at de vil være med, hvor det er rigtigt sjovt, og hvor jeg synes, det er sjovt. Jeg har stadig store sportslige ambitioner, og det er ikke mindst at komme til tops i Champions League, hvilket jeg bestemt mener, jeg har muligheden for i Aalborg, siger Niklas Landin.

Blå bog om Niklas Landin Alder: 33 år (født 19. december 1988)

Position: Målmand

Højde: 201 centimeter Tidligere klubber:

GOG Svendborg 2006-2010

Bjerringbro-Silkeborg 2010-2012

Rhein-Neckar Löwen 2012-2015

THW Kiel 2015-Nu Landsholdskarriere:

243 kampe for Danmark

OL-guld 2016, VM-guld 2019, 2021 og EM-guld 2012 VIS MERE

Verdens bedste håndboldspiller, som Landin blev kåret til i 2021 og 2019, bliver i 2023 genforenet med Mikkel Hansen, der har modtaget titlen som verdens bedste hele tre gange. De to verdensstjerner får igen lov at spille sammen på klubhold efter at have været adskilt i 15 år.

- Det bliver hyggeligt. De seneste år har vi kun været sammen på landsholdet, ellers skal vi helt tilbage til, da vi begge gik på handelsskolen i Svenborg. Det er ved at være et par år siden, så det bliver helt sikkert sjovt, at vi får et par sæsoner sammen i Aalborg.

- Jeg tror på projektet, og det gør Aalborg også, så vi er et perfekt match. Jeg ved, at de spillere, som er der nu, vil det samme som jeg. Derfor er jeg slet ikke bange for at skifte fra Bundesligaen og hjem til Danmark, siger han.

Niklas Landin fortæller, at familien ønsker at bosætte sig i Nordjylland for at hellige mest muligt tid til hinanden.

- Jeg vil gerne være mere sammen med familien. Jeg har brugt utroligt meget tid på landevejen i Tyskland, så vores tanke er at bosætte os i det nordjyske, forklarer Niklas Landin.

Niklas Landin har i 2023, når han skifter til Aalborg Håndbold, spillet 11 sæsoner i Bundesligaen.