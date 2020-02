Premier League-topscorer giver skadet Vendsyssel-profil håb

FODBOLD:Når Vendsyssel FF tirsdag tager imod AaB i en testkamp i Vrå, bliver det uden forsvarsprofilen Jakob Hjorth på holdet.

Husk, at du kan se opgøret mellem Vendsyssel og AaB live på nordjyske.dk fra 10.55.

Viceanføreren, der ellers gjorde comeback i efterårets sidste kamp efter længe at have siddet ude med en hjernerystelse, er plaget af en knæskade, der har betydet, at han i 2020 endnu ikke har kunnet træne på lige fod med holdkammeraterne.

- Det er gået noget op og ned. I starten havde vi problemer med at finde ud af, hvad der præcist var galt, men i de sidste uger synes jeg, at der har været gode fremskridt, og i dag (mandag, red.) var jeg ude at løbe for første gang, fortæller Jakob Hjorth.

Han håber derfor at være spilleklar 1. marts, hvor Vendsyssel FF møder FC Roskilde i forårspremieren i Nordicbet Ligaen.

- Jeg håber meget, at jeg er med i den kamp, og måske kan jeg også få nogle minutter i benene i vores sidste testkamp, siger han med henvisning til kampen 23. februar mod Brabrand.

Fortryder ikke noget

Jakob Hjorth erkender, at knæproblemerne formentlig er et udslag af, at han spillede hele kampen, da Vendsyssel FF i efterårets sidste kamp vandt 1-0 over Viborg. Inden da havde han siddet ude i over to måneder med en hjernerystelse.

- Jeg kom nok for hurtigt i gang, og det betyder så, at jeg har fået den her overbelastningsskade, som ikke har fortaget sig så hurtigt, som vi havde håbet på.

- Men jeg fortryder ikke noget. Jeg havde trænet med i en uge og følte, at jeg kunne bidrage med noget, og jeg vidste også, at det var meget vigtigt for os at vinde kampen, hvis vi skulle have noget sjovt at spille for i foråret, siger Jakob Hjorth.

Det positive for forsvarsspilleren er til gengæld, at han ikke længere mærker noget til de hjernerystelser, der har plaget ham ad flere omgange.

- Jeg skal fortsætte med at spille med et beskyttende pandebånd, men derudover mærker jeg ikke noget til det, siger Jakob Hjorth.

Så nu arbejder forsvarsspilleren på at komme sig over knæproblemerne, men kampen for et comeback er efterhånden blevet en lidt for genkendelig følelse for den 25-årige nordjyde.

Det meste af sidste sæson fik han også spoleret af en hjernerystelse, og da han endelig var tilbage på banen, blev han hurtigt sat ud af spillet af en skulderskade.

- Det er selvfølgelig sindssygt frustrerende, og det bliver endnu mere frustrerende fra gang til gang. Når jeg har været klar, synes jeg, at jeg har bevist, at jeg kan bidrage med en masse, og når jeg har haft nogle kontinuerlige forløb, synes jeg også, at jeg har fået bygget på. Jeg har vist, at jeg kan være en profil på holdet og i 1. division i det hele taget.

- Det er frustrerende med de skader, fordi jeg har en følelse af, at jeg uden dem kunne spille på et endnu højere niveau, men jeg tror stadig på, at vi kan få fundet en løsning, så jeg ikke bliver ved med at løbe ind i de skader. Så må vi håbe, at jeg som Jamie Vardy kan få et sent gennembrud, siger Jakob Hjorth med henvisning til Leicester-angriberen, der i 2016 sparkede sin klub til et sensationelt engelsk mesterskab efter ellers at have tilbragt flere år i de lavere engelske rækker.

Foruden Jakob Hjorth må Vendsyssel FF også se bort fra forsvarsmakkeren Andreas Kaltoft i tirsdagens testkamp mod AaB. Offensivspilleren Ali Messaoud står også over.

AaB er uden de tre forsvarsspillere Jores Okore, Kasper Pedersen og Lukas Klitten. Der er kampstart i Vrå klokken 11. NORDJYSKE sender live fra 10.55.