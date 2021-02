Pres på Aalborg efter nedtur i Kiel: - Nu skal vi vinde de sidste to

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var tæt på at levere et af de største resultater i klubbens historie i tirsdagens udekamp mod de forsvarende Champions League-mestre THW Kiel.

Aalborg havde tyskerne på krogen, men de slap af til sidst og hentede en sejr på 28-26 til stor skuffelse for Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

- Den er tung, må jeg sige. Jeg er langt hen ad vejen godt tilfreds med det, vi leverede, og vi kontrollerede jo det meste af anden halvleg bortset fra de sidste fem minutter, hvor vi ikke fik fundet de rigtige løsninger og opstillinger.

- Det irriterer mig ad helvede til, at vi skal smide to point her, for drengene havde fortjent bedre. De kæmpede forbilledligt, og vi spillede, som vi gerne ville, siger Stefan Madsen.

En sejr i Kiel havde lunet gevaldigt i forsøget på at blive nummer tre i Champions Leagues gruppe B, hvor Aalborg Håndbold er noteret for 12 point på tredjepladsen før de sidste to spillerunder. Det samme er ukrainske HC Motor, der dog efter alt at dømme kan se frem til en skrivebordssejr over THW Kiel, fordi der ikke er plads i programmet til at få afviklet deres indbyrdes kamp, efter at Kiel har fået udsat en række kampe på grund af coronasmitte i tyskernes trup.

- Vi har ikke fået noget officielt at vide om, at Motor får de to point, men jeg kan jo se på planen, at det bliver svært at lægge den kamp ind nogen steder, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold drager onsdag videre til Ukraine, hvor der torsdag venter et møde med netop HC Motor, og både den kamp og den sidste hjemmekamp mod slovenske Celje skal Aalborg Håndbold formentlig nu vinde for at bevare håbet om at slutte blandt de fire bedste i puljespillet og dermed få det bedst mulige udgangspunkt inden ottendedelsfinalerne.

- Ja, vi skal vinde begge to, men det har vi også muligheden for. Nu vil vi tillade os at være skuffede i aften (tirsdag, red.), men så er vi klar til en ny opgave torsdag i Ukraine, siger Stefan Madsen.