Prica fik hul på bylden for AaB: - Det betyder meget, at træneren tror på mig

FODBOLD:Heller ikke i det femte forsøg lykkedes det AaB at give klubbens nye cheftræner Martí Cifuentes den første superligasejr, efter at det søndag blev 2-2 på udebane mod FC Nordsjælland.

Spanieren kunne dog glæde sig over, at hans hold to gange kom tilbage efter at have været bagud.

- Det er vores ambtion at vinde, uanset hvem vi spiller mod, og derfor er vi selvfølgelig skuffede. Følelsesmæssigt var det en svær kamp med mange op- og nedture. Vi startede godt de første tre-fire minutter, hvor vi også skabte en stor chance, men så løb de ned og scorede på deres første kontraangreb.

- Jeg værdsatter dog, at vi viste en god moral og to gange kom tilbage, selv om vi også fik en VAR-kendelse imod os, siger Martí Cifuentes med henvisning til Rufos hovedstødsmål, der blev annulleret efter et gennemkig hos videodommeren.

Til gengæld kom VAR AaB til gavn i første halvleg, hvor Tim Prica først fik annulleret et mål for offside for derefter at kunne juble over, at VAR-dommeren omstødte den kendelse.

- Min første følelse var, at der aldrig var offside, og da der så blev fløjtet for den, blev jeg selvfølgelig irriteret, men det gav bare ekstra glæde, da jeg fik målet alligevel, siger Tim Prica, der dermed blev noteret for sit første officielle mål i AaB-trøjen efter sommerens skifte fra Malmö FF.

- Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har fået hul på bylden, men vi fik jo ikke en sejr, så det tager selvfølgelig noget af glæden væk. Men det var vigtigt for mig at få mit første mål, så nu kommer der forhåbentligt flere, siger Tim Prica, der også har fået væsentlig mere spilletid under Martí Cifuentes.

- Det betyder rigtig meget, at træneren tror på mig, og så er det op til mig at gribe chancen, og det føler jeg også, at jeg har gjort, siger Tim Prica.

Det uafgjorte resultat i Farum betød, at AaB kom et point nærmere den slutspilsgivende sjetteplads. Det kan ændres mandag aften, hvor SønderjyskE kan øge afstanden til fem point med en sejr over Lyngby, men Martí Cifuentes hæfter sig ved de spillemæssige fremskridt.

- Jeg er selvfølgelig bevidst om, at AaB ikke har vundet med mig som træner, men jeg ser fremskridt i spillet. Det var en anden opgave end vores seneste kampe, der har været mod fysisk stærke modstandere, men jeg hæfter mig ved, at vi var gode i presspillet mod en uforudsigelig modstander. Vi er ved at vokse som hold, siger han.