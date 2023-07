Prica scorede drømmemål i AaB's generalprøve: - Nu vil jeg bevise, hvad jeg kan

HAMBORG:Med sit første mål siden sommerens tilbagevenden til AaB fik Tim Prica en god optakt til den kommende sæson i Nordicbet Ligaen, da han og holdkammeraterne søndag besejrede VfB Lübeck med 4-1 i sommerens sidste testkamp.

Tim Prica stod for scoringen til 2-0, da han sendte et frispark helt op i målhjørnet.

- Det var sgu et meget godt træf, jeg fik på bolden lige der. I de to sidste dage har jeg stået og hakket på mål fra lige præcis den position efter træning. Det har været nogle virkelig ringe forsøg, så det var helt perfekt, at den sad der i dag, siger Tim Prica.

Han er denne sommer vendt tilbage til AaB efter halvandet års lejeophold hos østrigske WSG Tirol, og meget tyder på, at svenskeren i øjeblikket er foran Nicklas Helenius i kampen om spilletid på den centrale angriberposition.

Tim Prica er startet inde i alle sommerens tre testkampe.

- Det har været sjovt at komme tilbage og møde alle de gamle drenge og nogle nye ansigter. Nu vil jeg bare bevise AaB, hvad jeg kan, og det vil jeg kæmpe hårdt for.

- Jeg håber selvfølgelig at spille så meget som muligt, men for mig handler det egentlig bare om at præstere godt, for så kommer spilletiden, siger Tim Prica.

Søndagens generalprøve var der aldrig tvivl om, at Tim Prica og holdkammeraterne skulle vinde. Allerede ved pausen var AaB foran 4-1 mod modstanderen, der netop er rykket op i den tredjebedste tyske række.

- Den her kamp kan nok komme til at ligne mange af dem i Nordicbet Ligaen, i forhold til at vi havde et stort spilovertag og skulle forsøge at åbne modstanderen op. På den måde var det en fin test, siger Tim Prica.

På lørdag gælder det sæsonpremieren på udebane mod B93.

- Det har været en virkelig hård opstart med mange træningstimer, men det har været godt for os. Vi kan vinde mange kampe, hvis vi bare kan blive ved med at løbe. Intensitet har været et nøgleord, men samtidig har vi forsøgt at implementere nogle taktiske ting i træningerne, siger Tim Prica.