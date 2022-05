Prinsessen af Aalborg krydsede sit spor

AALBORG:Da Poul Krebs i 1995 begik hittet Prinsessen af Ålborg, vidste han næppe, at han ville skabe grundlaget for et kælenavn til en af Danmarks bedste håndboldspillere. Lærke Nolsøe er nemlig også kendt under kælenavnet "Prinsessen af Aalborg".

Fredag var "Prinsessen af Aalborg" for en kort stund tilbage i sit barndoms-hood. Lærke Nolsøe leverede det man roligt kan betegne som en professionel indsats i en kamp, hvor Viborg ellers ikke strålede.

Da Viborg HK havde vundet fredagens pokalkamp 27-23 over EH Aalborg, kunne landsholdsspilleren ikke blot glæde sig over sejren. Hun fik også lige tid til at hilse på familien, der havde indfundet sig i Nørresundby for at se hende i aktion. Det blev ikke helt den magtdemonstration, som mange sikkert havde forventet.

- De her pokalkampe lever sit eget liv. Aalborg kom med alt at vinde og intet at tabe. Der er mange klubber, der lever godt i underdog-rollen. Det gjorde Aalborg også sindssygt godt, siger Lærke Nolsøe.

- Vi har et tæt program med rigtig mange kampe lige for tiden, og vi har ikke så mange ressourcer, så vi havde gerne spillet kampen på et andet tidspunkt. Vi kan ikke brokke os over det. Alternativet havde været, at vi ikke var nået langt i de turneringer, som vi stadig er med i, siger Lærke Nolsøe.

Ikke alene skal Viborg møde Team Esbjerg i DM-semifinalen. De grønne fra domkirkebyen er også vært, når der skal spilles Final 4 i European League, så spørgsmålet er, om det var et fysisk presset Viborg-hold, der var rejst en times kørsel mod nord.

- Det var ikke en kamp med så meget tempo, så det blev ikke som sådan en hård kamp. Jeg vil hellere sige, at det nok blev lidt tættere, end vi havde håbet på, siger Lærke Nolsøe.

Trods flere år i Nykøbing FH og deraf følgende bopæl øst for Storebæltsbroen, er der stadig en nordjyde gemt i Lærke Nolsøe. Og en stolt en af slagsen.

- Det er vel otte-ni år siden jeg spillede i Aalborg DH. Mit hjerte ligger stadig i Aalborg. Jeg er sindssygt glad for Aalborg, og hele min familie bor heroppe, så jeg vil stadig selv definere mig som nordjyde, siger landsholdsfløjen.

Med lange udsigter til en nordjysk dameligaklub, har det også lange udsigter at se Lærke Nolsøe på et lokalt halgulv på mere fast basis.

- Jeg tør ikke at drømme om at komme til at spille for en nordjysk klub igen. Det kommer jo meget an på, hvad der er heroppe, og lige nu er jeg rigtig glad for at være i Viborg, så er det den nordligste klub, jeg kommer til at spille i, så er det også fint nok for mig, siger Prinsessen af Aalborg.

EH Aalborg - Viborg HK