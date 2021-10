Prip efter ydmygelse: Der SKAL komme en reaktion mod FC Midtjylland

FODBOLD:AaB-lejren var hudløst ærlig omkring egen præstation i 2-5-blamagen mod Viborg, så nu skal skårene klinkes til torsdagens pokalkamp

- Det er klart, vi skal komme med et modsvar i kampen mod Midtjylland. Vi skal vise, at vi stadig hører til i toppen efter to dårlige kampe. Det SKAL allerede ske her på torsdag, siger Louka Prip

Der er ingen tvivl om, at mandagens oplevelse har sat sig nogle dybe spor i AaB-truppen.

- Fodbold er også sådan, at vi har været i himlen i et stykke tid, og nu er vi nede i helvede. Vi må se os selv i øjnene og så komme videre.

AaB's fans må føle en anelse ængstelse for, at modstanderne nu har fundet en måde at lukke ned for nordjydernes spil. Kampene mod AGF og senest Viborg har indikeret, at AaB har svært ved at løse, når modstanderne kommer med et højt og insisterende fysisk pres.

- De seneste to kampe ja der er vi blevet læst, men det er måske lige tidligt nok at sige, at modstanderne har læst os, vurderer Louka Prip.

Louka Prip, der stort set var ene om at udgøre noget, som mindede om en offensiv trussel hos AaB i første halvleg af mandagens kamp, var skarpere i sin analyse, end han og holdkammeraterne havde været på banen.

- Vores pres var dårligt. Viborg havde for nemt ved at spille igennem det. Så skulle vi til at løbe mange meter for at reparere på det. Vi har været gode kollektivt i vores defensiv, men det glippede mod Viborg, siger Louka Prip.

I lighed med sine spillere ser træner Marti Cifuentes positivt på det faktum, at AaB skal til Herning på torsdag for spille pokalkamp mod FC Midtjylland.

- Det er helt klart en god ting, at vi har kampen mod FC Midtjylland på torsdag. Selvfølgelig skal vi lige sluge sådan en oplevelse som den her, men det er godt, at vi har en stor kamp, hvor vi kan komme ud og slå tilbage, siger Martí Cifuentes, der apropos at sunde sig efter sådan et nyrestød var meget skuffet over mandagens præstation.

- På en skala fra et til 10 er jeg nok omkring 500 skuffet over det her. Vi havde snakket om, at vi skulle have en stærk reaktion efter kampen mod AGF, men det fik vi ikke vist, siger Martí CIfuentes.

Allerede i minutterne efter kampen havde han en meget god fornemmelse for, hvilke dele af spillet, der for alvor var fejlet fra AaB's side.

- Vi var ikke gode nok defensivt. Viborg skabte mange flere chancer end os, og de var meget skarpere. Der var mange ting, vi ikke løste godt nok. Særligt var de to angribere ikke forbundet med resten af holdet i presspillet, og vores restforsvar var heller ikke godt nok. Det gav Viborg mulighed for at slå kontra mod os i nogle områder, som vi ikke burde give mulighed for, siger AaB-træneren.

Til syvende og sidst er Martí Cifunetes dog mand nok til at stille sig selv forrest i skudlinjen, når der skal skydes mod AaB-præstationen mod Viborg.

- Der var en masse individuelle præstationer, der ikke var gode nok mod Viborg, men først og fremmest var der en træner, der ikke tog de rigtige beslutninger. For det første skulle jeg have valgt en anden startopstilling, og for det andet skulle jeg have fundet andre værktøjer til spillerne, for vi vidste godt, at Viborg er et meget fysisk stærkt hold. Vi vidste, at de ville komme med et højt pres, der ville efterlade en masse en mod en-situationer, som vi ikke var i stand til at løse.