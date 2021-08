Prip: Jeg må bare score mod AGF i stedet for

FODBOLD:Louka Prip var meget aktiv og iøjnefaldende hos AaB. I første halvleg skabte han en masse indlægssituationer for sig selv ved at trække ud i AaB's venstre side, mens det efter pausen var afslutterens rolle, han i højere grad indtog. Faktisk blev det til et par pænt store muligheder, hvor særligt et spark over mål skabte ærgrelse på banen, bænken og ikke mindst på tribunerne, hvor AaB's medrejsende fans sørgede for, at man i det mindste vandt slaget om tribunerne.

- I de sekvenser manglede der noget skarphed. Jeg forsøgte blandt andet at score med højrebenet, og så havde jeg en afslutning med venstre, der sad lige på keeperen. Det må jeg bare prøve at arbejde videre på. Jeg må bare score mod AGF i stedet for, siger Louka Prip, der særligt i første halvleg søgte meget ud i venstre side af banen for at finde rum at arbejde i.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

- Det var noget vi havde snakket om og trænet i, fordi vi vidste, at deres back ofte ville skubbe med op, så der ville blive rum bag ham, siger Louka Prip.

I anden halvleg ændrede kampen mærkbart karakter, da det klart var AaB, der havde initiativet via et effektivt pres. Her spillede Louka Prip en vigtig rolle.

- I det jeg gik op og lukkede deres 6er i anden halvleg, gjorde det også bare, at hele holdet skubbede med op. Det er dejligt at se, hvor gode vi var til at skubbe op, for det var virkelig hele holdet, der hænger godt sammen i de sidste 45 minutter, siger Louka Prip, der erkender, at første halvleg ikke helt forløb som håbet for AaB-lejren.

- I første halvleg havde vi lidt svært ved det, fordi Silkeborg havde bolden meget. I anden halvleg synes jeg, det er en helt anden kamp. Vi har en helt anden tilgang til det, og vi gik højt op og pressede dem. Vi vandt bolden meget på deres banehalvdel og skabte chancer.

Netop takterne fra de sidste 45 minutter er noget, som Louka Prip håber og tror, at AaB skal bygge videre på i de kommende kampe. I første omgang næste søndag hjemme mod AGF.

- Hvis vi kan fortsætte takterne fra anden halvleg, så skal vi nok få en masse point. Det er jo nemt at sige, og jeg ved godt, at alle lige skal være med på, hvordan vi skal presse, men vi slap tøjlerne i anden halvleg, og det er nogle gange nemmere at sige, end at gøre, så det er jeg super tilfreds med, at vi gjorde.

Næste chance for at få sæsonens første sejr er en hjemmekamp mod AGF.