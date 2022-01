Prøvespiller afleverede et godt sidste indtryk, da Hobro slog Thisted i stormfuld test

FODBOLD:Stormen Maliks begyndende hærgen gjorde forholdene sværere, da Hobro IK og Thisted FC lørdag mødtes i en testkamp, men efter en noget chancefattig affære lykkedes det alligevel Hobro at snuppe en 2-0-sejr efter to sene scoringer.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

Ni minutter før tid scorede Don Deedson Louicius efter et afrettet skud, og i kampens sidste minut gjorde den australske prøvespiller Dylan Ruiz det samme.

Hobro IK - Thisted FC 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Don Deedson Louicius (81. minut), 2-0 Dylan Ruiz (90. minut) Hobro IK's startopstilling (3-4-2-1): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Oliver Klitten, Frederik Mortensen, Sebastian Avanzini, Jacob Tjørnelund - Mikkel Mejstrup Pedersen, Danny Amankwaa - Justin Shaibu Thisted FC's startopstilling (4-4-2): Andreas Raahauge - Laus Østervig Nielsen, Jeppe Svenningsen, Laurits Bust Sørensen, Emil Lagergaard - Frederik Sloth, Asger Bust Sørensen, Gloire Rutikanga, Noah Iversen - Mikkel Agger, Yao Dieudonne

- Det var svære vilkår, og det bar kampen præg af, men vi gav ikke det store væk og skabte selv nogle få muligheder. Vi skiftede ni mand i pausen, så alle de spillere, der er i spil til startopstillingen, fik 45 minutter at vise sig frem i. Det var fint at holde målet rent og få en sejr, for vi skal have skabt en vinderkultur, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Trods nederlaget var der også tilfredshed i den modsatte lejr.

- Jeg er meget, meget tilfreds. Vores første 60-70 minutter var virkelig gode. Vi stod godt på banen og holdt dem fra store chancer i stort set hele kampen. Vi skabte heller ikke selv det store, men jeg vil sige, at det var en fifty-fifty-kamp langt hen ad vejen.

- Til sidst spillede vi med et hold bestående af 19- til 21-årige lokale drenge, og der kunne man godt se, at det her er en anden størrelse. Det er fedt at kunne give dem den erfaring, og de gør alt, hvad de kan, men det er jo der, man kan se forskellen på os og Hobro, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Hos Hobro afleverede Dylan Ruiz med sit mål et godt sidste indtryk. Den 20-årige australske offensivspiller har været til prøvetræning de sidste par uger, og efter lørdagens kamp ventede en evaluering af, hvorvidt han skal tilknyttes himmerlændingene permanent.

- Det mål, vi så fra ham i dag, er også noget af det, vi har set til træning. Han klapper på kassen, når han får muligheden, og generelt har han vist sig fint frem. Nu skal vi evaluere, hvad der er muligheder, og om vi kan få tingene til at gå op.

- Jeg kan godt se ham hjælpe os i foråret. I går hentede vi Muamer (Brajanac, red.) ind, og han er jo en noget anden type. Dylan er ikke typen, der tager en masse slagsmål, men han tager chancerne, når de dumper ned, som vi også så i dag. Som sagt er der nogle ting, vi skal have evalueret, men han har vist sig fint frem, siger Martin Thomsen, der dog forventer en rolig afslutning på transfervinduet.

- Det kunne det godt tyde på, men der er jo aldrig helt lukket, før vi når deadline. Der er lidt småinteresse for nogle af vores spillere, men det kunne godt tyde på, at Lars (teknisk chef Lars Justesen, red) får nogle stille og rolige dage, siger Martin Thomsen.

For Thisted FC var lørdagens kamp i Hobro et af punkterne på denne weekends træningslejr, der derudover er henlagt til Hanstholm.

- Der er en rigtig god energi og stemning i truppen. Det er en ærgerrig gruppe, og vi bevæger os i den rigtige retning, og i den henseende er den her weekend rigtig god for os, fordi den er med til at ryste os godt sammen, siger Bo Thomsen.