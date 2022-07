Prøvespiller blev skadet, men har gjort et godt i indtryk i AaB

FODBOLD:Det blev en kort fornøjelse for Ali Almosawe, da han torsdag skulle forsøge at overbevise AaB om sit værd.

Den 20-årige kantspiller, der i denne uge har været til prøvetræning i den nordjyske superligaklub, blev skiftet ind fra anden halvlegs start af 1-2-nederlaget til FC Midtjylland, men 20 minutter senere måtte han udgå med en ankelskade.

- Jeg skulle til at spille bolden, men min oplevelse var, at min ankel hang lidt fast i græsset. Samtidig fik jeg et skub i ryggen, og det gjorde det ikke bedre. Heldigvis ser det ikke ud til at være slemt, og jeg kunne også godt støtte på den uden de store smerter, men jeg holdt igen, når jeg skulle sprinte, og derfor var det bedst at gå ud. Fysioterapeuten har tjekket min ankel her efter kampen, og det er heldigvis ikke noget alvorligt, beretter Ali Almosawe, der nåede at vise flere eksempler på sit gode glid med bolden, inden han måtte udgå.

- Det er aldrig sjovt at blive skadet, uanset hvordan omstændighederne er, men jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det skete i dag. Jeg ville rigtig gerne have vist mig frem i flere minutter, for jeg følte, at jeg var kommet supergodt i gang, men nogle gange er den slags ude af dine egne hænder, siger Ali Almosawe.

FC Midtjylland - AaB 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Paulinho (31. minut), 1-1 Milan Makaric (straffespark, 81. minut), 2-1 Sory Kaba (84. minut)

AaB's opstilling i første halvleg (4-3-3): Josip Posavec - Kristoffer Pallesen, Lars Kramer, Anders Hagelskjær, Marcus Hannesbo - Anosike Ementa, Pedro Ferreira, Iver Fossum - Allan Sousa, Kasper Høgh, Kasper Kusk.

AaB's opstilling i anden halvleg (4-3-3): Theo Sander - Kilian Ludewig, Lars Kramer (Emil Nymann, 61. minut), Vladimir Prijovic, Anders Noshe - Jeppe Pedersen, Malthe Højholt, Oliver Ross - Ali Almosawe (Oscar Meedom, 65. minut), Milan Makaric, Oliver Klitten VIS MERE

Ali Almosawe er blevet klubløs denne sommer, hvor han har forladt FC København, men kantspilleren har trods alt nået at gøre et godt indtryk efter en lille uges ophold i Aalborg.

- Det samlede billede er, at han er en spændende spiller, der kan noget, som andre ikke kan. Han har en god førsteberøring, og han kan vende og dreje, så han er dygtig til at få sig vendt mod mål. Det er en kvalitet, der er svær at træne. Enten har du det, eller også har du det ikke.

- Samtidigt arbejder han rigtig hårdt. Det havde jeg selvfølgelig også forventet, men det er ikke altid, det hænger sådan sammen. Der er nogle typer, der måske tænker, at når de nu har de her kvaliteter offensivt, behøver de ikke arbejde defensivt, men det er ikke det, jeg har set fra Ali, siger AaB-træner Lars Friis.

AaB drager på søndag på en uges træningslejr i Polen, og det er en mulighed, at Ali Almosawe får en plads på den tur.

- Som sagt synes jeg, at han er en spændende spiller. Jeg tror ikke umiddelbart, at han er klar til at gå ind i vores startopstilling, men med noget tid tror jeg godt, at han kan skabe en god superligakarriere. Nu skal vi evaluere, om det skal være hos os, siger Lars Friis.

Hovedpersonen selv er langt fra afvisende over for en fremtid som AaB-spiller.

- Det har været en rigtig fed uge, hvor jeg har følt mig velkommen lige fra start. Jeg kendte nogle af spillerne, fordi jeg har mødt dem i U19-ligaen, og jeg og Anosike (Ementa, red.) har også nogle fælles venner, og det har bare været sindssygt fedt at være heroppe.

- Jeg vil sige ja til, at jeg godt kunne se mig selv i AaB, for lige fra første dag har jeg som sagt haft det rigtig godt. Jeg ved ikke så meget om, hvad der kommer til at ske nu, men jeg er sikker på, at vi skal have en snak om det. Lige nu fylder det bare mest, at jeg står med en ærgerlig følelse, fordi jeg gerne ville have spillet mere i dag, siger Ali Almosawe.

