Prøvespiller har vist sit værd og får et år i Hobro

FODBOLD: Hobro IK har forstærket sig i forsvaret, da man har lavet en aftale med schweiziske Brandon Onkony, der primært gør sig i det centrale forsvar.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den 21-årige forsvarsspiller har trænet med i Hobro gennem længere tid og har desuden spillet flere kampe i Reserveligaen, og det har nu udmøntet sig i en etårig aftale.

- Vi har set Brandon an gennem foråret, og han har leveret et godt indtryk. Han har en god fysik, da han både er stor og stærk og samtidig har en fin fart. Derudover har han også et fint niveau i sit spil med bolden, så han er en spændende spiller, og derfor er vi glade for at kunne præsentere Brandon som ny spiller i Hobro IK, siger sportschef i Hobro, Jens Hammer Sørensen.

Brandon Onkony er født og opvokset i Schweiz, men har boet flere år i Canada, hvor han har været tilknyttet Toronto FC og Montreal Impact. Nu skal den unge forsvarsspiller tørne ud for Hobro IK, og det ser han frem til.

- Jeg har fået et godt indtryk af klubben og byen, og jeg ser frem til at vise, hvad jeg kan. Jeg er ung og har stadig meget at lære. Jeg tror, jeg kan udvikle mig megetsom fodboldspiller her i Hobro IK, så jeg er glad for, at klubben har valgt at give mig chancen, siger Brandon Onkony.

Forsvarsspilleren har fået trøje nummer 23 i Hobro.