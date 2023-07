Prøvespiller imponerede hos Vendsyssel FF

AALBORG:Vendsyssel FF tabte 1-2 til AaB, men det var en meget tilfreds VFF-træner, der kunne gøre status.

- Vi holder stort set AaB fra chancer i første halvleg. Jeg kan se, at vi bliver stærkere til at spille os hurtigt væk fra området, når vi har erobret bolden. Vi holder tempo i det, så vi skabte tre-fire store chancer i første halvleg. Det synes jeg er flot mod AaB, siger Henrik Pedersen.

- Anden halvleg skiftede vi en del, men der hvor jeg vil rose spillerne, så bliver det for det samarbejde, som de unge drenge viste. Det siger noget om vores kultur. Derudover er det på to langskudsmål, som AaB scorer på. Det er meget få chancer, de skaber mod os, og det er jeg meget tilfreds med.

Vendsyssel FF havde til fredagens kamp en enkelt prøvespiller med fra start. Navnet Omar Jabali får måske en klokke til at ringe, for han er lillebror til den tidligere OB-profil Isam Jabali. Netop OB er også Omar Jabalis seneste klub, og nu viser han sig frem i Vendsyssel i håbet om, at det kan blive til en kontrakt. Noget kunne tyde på, at den mulighed bliver en realitet.

- Det så rigtig fint ud, og han faldt hurtigt ind i det. Han har ikke spillet kampe i meget lang tid, så det så godt ud. Han har en fin mentalitet, og så er han rolig på bolden. Jeg håber, vi kan få det på plads, for det vil være en meget, meget fin signing for os, siger Henrik Pedersen.

Jabali kunne meget vel være en direkte afløser for Tobias Anker, der forventes solgt, men derudover kan der bliver brug for endnu en stopper, hvis Vendsyssel skal være ordentligt dækket ind på de pladser.

For Henrik Pedersen er der ingen tvivl om, hvad VFF skal have ind for at kunne kalde sommerens transfervindue for en succes.

- Vi skal have to kanter mere. Den ene af dem skal være en meget klar profil. Vi skal have en måske to 8'ere mere. Og en af dem skal være en klar profil. Vi skal måske have en stopper, hvis Anker ryger, og så må vi se, hvis Wessam bliver solgt, siger Henrik Pedersen.

- Vi ville jo som alle andre gerne have det på plads hurtigst muligt, men de spillere, som vi går efter, kigger jo også efter andre klubber, så vi skal have noget tålmodighed til at finde de sidste to-tre spillere. Vi har stammen på plads, så vi har is i maven.

Rent spillemæssigt understreger Henrik Pedersen, at alle grundprincipperne i Vendsyssels spil er på pplads. Det handler om at skrue på de små detaljer, så man kan nærme sig toppen af 1. division i den kommende sæson.

- Vi har fokus på at holde vores disciplin både offensivt og defensivt. Det er et af de skridt, vi skal tage, hvis vi skal komme tættere på de bedste hold i 1. division, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssels næste opgave er en træningskamp på onsdag mod Hobro. Den kamp spilles i Hadsund.