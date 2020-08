Prøvespiller imponerede Vendsyssel i testkamp

FODBOLD:Trods føringer på både 1-0 og 2-1 tabte Vendsyssel FF tirsdag en testkamp forud for den kommende sæson, da superligaholdet fra SønderjyskE hjemme i Haderslev i sidste ende vandt 3-2.

Mikkel Agger og Ali Messaoud kom på måltavlen for Vendsyssel FF, der viste markante fremskridt i forhold til lørdagens 1-0-sejr over Jammerbugt FC.

- Det var en klart bedre indsats end i lørdags mod en rigtig dygtig modstander, så det var meget opløftende, konstaterer Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard.

Vendsyssel FF benyttede testkampen til at give fuld spilletid til Nicklas Mouritsen på venstre back, og prøvespilleren, der har en fortid hos blandt andre Lyngby og Roskilde, anbefalede sig selv på bedste vis.

- Det var en rigtig god præstation. Nicklas er rigtig god i det offensive og grundig i det defensive samtidig med, at han har en god fysik. På den korte tid, han har været her, har han også vist sig som en rigtig god fyr, så han er en meget interessant spiller, der helt sikkert har niveau til Nordicbet Ligaen, som han også har vist tidligere, men nok også til mere end det, siger Lasse Stensgaard.

Lovordene til trods er det dog ikke givet, at Nicklas Mouritsen skal spille i Vendsyssel FF i den kommende sæson, idet klubben allerede mandag sikrede sig forstærkning på venstre back i form af esteren Henri Järvelaid.

- Nicklas er alt for god til at sidde på bænken her, så det afhænger af, hvordan vores endelige trup kommer til at se ud. Henri kan også spille på kanten, men får vi en anden kantspiller ind, så skal Nicklas ikke sidde på bænken her. Det handler også om, at vi ikke skal bremse hans udvikling, siger Lasse Stensgaard.

Også den 22-årige kantspiller Dylan George er på prøve i Vendsyssel i øjeblikket, men Lasse Stensgaard er ikke klar til at afgive en dom på baggrund af de 35 minutter, den klubløse hollænder fik i tirsdagens testkamp.

- Det er rigtig længe siden, at han har spillet sidst, så det er primært i træningen, vi skal se ham an. Han kom ind til sidst mod SønderjyskE, men det var en lidt utaknemmelig opgave, for på det tidspunkt var mange spillere naturligt nok trætte, og tingene hang ikke ligeså godt sammen som tidligere i kampen. Jeg glæder mig til at se mere til ham i træningen, siger Lasse Stensgaard.