Prøvespiller nettede i TFC-sejr

FODBOLD: Scott Thomsen er i øjeblikket til prøvetræning i Thisted FC, og amerikaneren fik vist sig godt frem, da thyboerne lørdag vandt med 5-1 over Vejgaard fra Danmarksserien i en testkamp.

Den amerikanske wingback scorede således to gange i opgøret.

- Han scorede et par mål og spillede generelt fint med, selv om vi selvfølgelig skal huske, at Vejgaard ikke er Vejle. Jeg regner med, at det er en spiller, vi skal se mere til, og så må vi se, hvad der sker, lyder det fra Thisted-træner Joakim Mattsson.

Thisteds øvrige tre mål i kampen blev sat ind af Laurits Bust Sørensen, Tobias Mølgaard og Sonny Jakobsen.

- Med tanke på, at vi havde en hård træning fra i går i benene var det en rigtig fin indsats. Vi opnåede det, vi gerne ville med kampen, så det var en fin træningskamp, siger Joakim Mattsson.