Prøvespillere sikrede Hobro-sejr i VAR-test

FODBOLD:Onsdag var en stor del af dansk fodbold samlet i Ikast for at teste det setup, der skal burges omkring implementeringen af VAR i den kommende sæson i 3F Superligaen,

På programmet var fem testkampe, og den ene bød på en sejr på 1-0 til Peter Sørensens tropper fra Hobro over det nyoprykkede Superliga-mandskab fra Vejle.

Kampens eneste mål blev scoret allerede efter tre minutters spil, da to af prøvespillerne fra Hobro arbejdede flot sammen.

Forsvarsspilleren Jacob Dehn Andersen, der senest har været i Skive, lagde en flot diagonalaflevering til offensivspilleren Mustafa Marouf, og han afsluttede flot i en bue over Vejle-keeperen.

Ellers var det ikke mange chancer, Hobro skabte i de første 45 minutter. På trods af at Vejle kom med et meget ungt mandskab, så blev sydjyderne spilstyrende - men dog uden for alvor at blive farlige.

Fra starten af anden halvleg satte Hobro flere prøvespillere på banen, og allerede kort inde i halvlegen burde det være blevet 2-0 ved OB-spilleren Mikkel Michelsen, der kunne afslutte fra nært hold i feltet, men måtte set skud blokeret til hjørnespark.

Vejle blev mere og mere farlige som halvlegen skred frem, og den nye førstekeeper i Hobro, Adrian Kappenberger, måtte diske op med flere store redninger. To gange efter store fejl fra den normalt så sikre midtbanespiller Jonas Brix-Damborg.

I anden halvleg fik dommerne så mulighed for at teste VAR-setuppet, da Hobro-prøvespilleren Jordie van der Laan lagde bolden i mål til 2-0. Men det efterfølgende VAR-tjek viste, at den store hollænder var offside.

Og dermed endte kampen 1-0.

Hobro spiller den næste testkamp på søndag ude mod AC Horsens.