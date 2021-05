Professionelt håndværk fra Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Lørdagens kamp mod Skanderborg Håndbold var på mange måder en slags generalprøve før den historiske Champions League-kvartinfale for Aalborg Håndbold, der onsdag møder Flensburg-Handewitt.

Opgaven var i første omgang meget simpel for mesterholdet. Vind kampen for at få den bedst mulige chance for at vinde mellempuljen. Sekundært få roteret så alle spillere går ind til onsdagens kamp med en god fornemmelse.

Skanderborg havde ikke det store at spille for, da det står klart, at det er Aalborg og TTH Holstebro, der skal spille semifinaler. De to jyske tophold skal indbyrdes finde ud af, hvem, der skal vinde mellempuljen og dermed få hjemmebanefordel i en eventuel tredje DM-semifinale mod GOG eller mest sandsynligt Bjerringbro-Silkeborg.

Aalborg-træner Stefan Madsen havde en klar agenda for lørdagens kamp. Magnus Saugstrup fik kun lov til at være på banen i opvarmningen og i pausen. Landsholdsstregen skulle spares. Det samme blev Sebastian Barthold og Mark Strandgaard.

Der var dog stadig masser af kvalitet på banen, og de spillere, der var i aktion tog på ingen måde let på opgaven. Henrik Møllgaard personificerede professionalisme og vindermentalitet, da han i en situation i første halveg kastede sig efter en bold, så alle i den næsten mennesketomme hal kunne høre, at det knagede i hele skroget hos den rutinerede ankermand. Der blev ikke taget let på opgaven, selvom sæsonens hidtil største kamp venter lige rundt om hjørnet.

Aalborg havde anfører René Antonsen tilbage i fulde omdrejninger, og det pynter på rotationsmulighederne. Han var med fra start og fik straks tilkæmpet sig et par straffekast.

Gæsterne fra festivalbyen kom foran i kampens indledning, men det fik et konsekvent Aalborg-hold hurtigt ændret på. Det fik Skanderborg-træner Nick Rasmussen til at trykke på timeout-knappen hele to gange i første halvleg. Han hævede stemmen, men den kom aldrig op i det Trefilov-leje, som han nogle gange kan ramme.

Midtvejs i første halveg var Aalborg foran med seks mål, men ved pausen var den føring skrumpet til to.

Det var mest af alt lidt svingende niveau hos Aalborg, der gjorde, at det blev tæt igen. Den eventuelle spænding om kampens udfald blev dog afblæst hurtigt i anden halvleg. Aalborg gik ganske enkelt ud og satte tingene på plads.

Nikolaj Læsø og Lukas Sandell storspillede, og Aalborg-spillerne foldede store del af repertoiret ud, da kampen var afgjort. På alle måder en optimalt opvarmning til Champions League-kvartfinalen.

I kampens sidste sekund satte unge Mikkel Lang Rasmussen sin første scoring ind som et passende punktum på et stykke professionelt håndværk fra Aalborg Håndbolds side.