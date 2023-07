Profil er på klubjagt efter overraskende VFF-exit

HJØRRING:Det lignede længe en oplagt forlængelse mellem Vendsyssel FF og Zander Hyltoft. Den alsidige midtbanespiller præstede sin uden sammenligning bedste sæson, så derfor pegede alt mod en forlængelse i Vendsyssel FF.

I sidste ende er det dog endt med et overraskende brud mellem parterne, fordi man ikke er blevet enige om en kontraktforlængelse.

Som Nordjyske forstår det, er det ellers småting, som har adskilt Hyltoft og Vendsyssel FF fra at sætte pen på papir.

Nu er det endt ud i, at Zander Hyltoft, der leverede to scoringer og otte oplæg i den seneste sæson, skal på klubjagt, men det tager han meget forståeligt med ophøjet sindsro.

- Jeg er nok lidt overrasket over, at det ikke endte med en kontraktforlængelse i Vendsyssel, men nu har taget pænt afsked med klubben, og så er jeg sammen med min agent gået i gang med at finde ud af, hvor jeg skal spille i fremtiden, siger Zander Hyltoft.

- Jeg har været glad for min tid i klubben. Det var her, jeg fik mulighed for at spille fuldtidsfodbold, og det har været med til at udvikle mig. Jeg har også været glad for at få lov til at arbejde sammen med Henrik Pedersen og det øvrige trænerteam i de seneste sæsoner. De har lært mig meget, siger Zander Hyltoft.

Han har de seneste to sæsoner været inde i en markant positiv udvikling, og derfor virker det også blot som et spørgsmål om tid, før han finder en ny arbejdsgiver. Det hjælper også lidt på mulighederne, at han ikke er bundet af geografiske bånd.

- For mig handler det om at finde et godt sted at spille videre, og om det er på Sjælland, i Nordjylland, eller i udlandet spiller ingen rolle for mig. Det skal bare være et sted, hvor jeg kan se en god sportslig udfordring, siger Zander Hyltoft.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der flere 1. divisionsklubber, der er interesserede i at tilknytte Zander Hyltoft.