Profil er tilbage i Thisted efter kaos i Vendsyssel: - Jeg skal lige vænne mig til, at der ikke er støj i kulissen længere

FODBOLD:Når Thisted FC lørdag åbner en ny sæson i 2. division med en udekamp mod Kolding, bliver der nok holdt et ekstra vågent øje med især to spillere.

Thyboerne er nemlig forstærket markant af angriberen Mikkel Agger og forsvarsspilleren Jeppe Svenningsen, der begge er tilbage i klubben efter ophold i Vendsyssel FF.

- Det er dejligt at være tilbage. Det er en god følelse at træde ind på Lerpytter, og jeg synes, vi har haft en god opstart, hvor vi har fundet ud af, at vi har et hold med et godt potentiale, siger Jeppe Svenningsen, der for tre år siden forlod Thisted til fordel for Vendsyssel FF, men nu altså har taget turen tilbage.

Han forlod i sommer Vendsyssel FF efter en turbulent periode under de daværende ejere Core Sports Capital med blandt andet forsinkede lønudbetalinger.

- Det var en vild tid deroppe til sidst, og som anfører i foråret fik jeg jo en vild indsigt i, hvad der foregik bag kulisserne. Jeg giver godt nok ikke meget for de ejere.

- Derfor er jeg også enormt glad for, at der nu er kommet ro på det deroppe, for foråret var en hård tid for hele Vendsyssel, siger Jeppe Svenningsen.

Han skiftede tilbage til Thisted FC, allerede inden Vendsyssel FF blev købt tilbage af Jacob Andersen og hans medinvestorer.

- Jeg har ikke fortrudt noget. Jeg var glad for, at Vendsyssel gerne ville beholde mig, men som jeg allerede sagde, da jeg skiftede til Thisted, var det et tilvalg af nogle andre ting. Jeg havde brug for ro, kontinuitet og en anden hverdag end det at være fodboldspiller på fuldtid, men jeg gad da godt, at der i min sidste tid i Vendsyssel havde været fokus på udvikling, som der er deroppe nu og ikke al den ballade.

- Som jeg har sagt til folk her i Thisted, skal jeg lige vænne mig til, at der her ikke er den støj i kulissen, siger Jeppe Svenningsen, der har store forventninger til sæsonen i Thisted.

- Jeg ser os som et hold, der kan snyde mange, og jeg tror, at vi kan være med i kampen om de sjove pladser. Først og fremmest gælder det dog om at komme i top-seks, og så må vi se på det derfra, siger Jeppe Svenningsen.