Profil forlader Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Når denne sæson slutter for Aalborg Håndbold, slutter samarbejdet også med playmaker Felix Claar. Det rygte har længe været betragtet som en kendsgerning, og fredag blev det omsider bekræftet, at svenskeren fremover skal spille for den tyske klub SC Magdeburg.

- Vi har gjort alt hvad vi kunne for at forlænge aftalen med Felix, men han ønskede at fortsætte karrieren i den tyske Bundesliga hos Magdeburg, en beslutning vi har fuld respekt for, og derfor ønsker vi ham også held og lykke med de nye udfordringer, udtaler direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

- Sportsligt har Felix i sin tid hos os udviklet sig til en af de bedste playmakere i Europa, hvilket blev bevist da han i seneste sæson blev topscorer i grundspillet af EHF Champions League. Han har i den grad været en af arkitekterne bag vores gode resultater i de seneste par sæsoner, og heldigvis har vi glæde af ham indtil juni næste år. Vi håber derfor, at vi kan afslutte samarbejdet på bedste vis, så vi til sommer kan se tilbage på endnu en succesrig sæson for Aalborg Håndbold og for Felix personligt, lyder det videre fra Jan Larsen.

Stadig glad for Aalborg

Hovedpersonen selv deler dette synspunkt, og ser frem til at afslutte tiden i Aalborg med endnu en stærk indsats.

- Jeg har været, og er stadig, rigtig glad for at være en del af Aalborg Håndbold. Jeg blev taget utroligt godt i mod af både medspillere og fans da jeg kom til klubben, og der er ingen tvivl om, at det er her jeg har udviklet mig mest som spiller i min karriere.



- Derfor ser jeg også frem til at slutte min tid i klubben på bedste vis, og forhåbentlig kan vi gøre det med at sikre en eller flere nye titler til pokalskabet, udtaler Felix Claar, der i denne sæson foreløbig er noteret for 14 kampe og 34 mål for Aalborg Håndbold.