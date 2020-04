Profil forlader igen Aalborg Pirates

ISHOCKEY:Den offensive profil Olivier Hinse er fortid i Aalborg Pirates. Den canadiske forward, der i 2018 blev dansk ishockeymester med piraterne, nøjes atter med en enkelt sæsons ophold i Aalborg og vender igen sigtet mod Tyskland.

Efter DM-guldet i 2018 skiftede Olivier Hinse til Ravensburg Towerstars i den næstbedste tyske række, hvor han var med til at vinde rækken. I sommeren 2019 lod han sig dog lokke tilbage til Aalborg Pirates, hvor det duftede af endnu et dansk mesterskab - indtil coronakrisen slog ned og afblæste sæson.

Når der på et tidspunkt skydes gang i den nye sæson ude i Europa, kan canadieren igen skrive Ravensburg Towerstars og DEL2-rækken på sit CV.

- Jeg glæder mig virkelig meget med at spille sammen med "gutterne" fra sæsonen 18/19 igen. Vi kommer til at få et stærkt hold, og trænerteamet og omgivelserne overbeviste mig igen. Vi havde det godt i Ravensburg, hvor min datter blev født, siger Hinse til den tyske klubs hjemmeside.