Profil kan være på vej væk fra Hobro

FODBOLD:Pål Alexander Kirkevolds dage som Hobro-spiller kan være talte.

I hvert fald siger angriberen selv til Eurosport Norge, at han gerne vil hjem til norsk fodbold, og sportschef Jens Hammer Sørensen bekræfter over for Nordjyske, at den tidligere superligatopscorer har interesse fra hjemlandet.

- Jeg har talt med en del norske klubber, der er interesserede. Der har været forespørgsler, men der har ikke været nogen konkrete bud. Pål er en god spiller for os, men han har kun kontrakt året ud, så får vi et bud, der passer både Pål og os, er han selvfølgelig til salg som alle vores andre spillere, siger Jens Hammer Sørensen.

Den bedste norske række sparkes i gang 1. maj, så mens det danske transfervindue er lukket, kan de norske klubber handle, indtil deres sæson går i gang. Ifølge Eurosport Norge er Stabæk og Strømsgodset blandt de klubber, der har vist interesse for Pål Alexander Kirkevold.

- Det er nogle af dem, jeg har talt med, men der er flere end det, siger Jens Hammer Sørensen.

Hobro IK skal i de kommende måneder deltage i nedrykningsspillet i 1. division, og selv om himmerlændingenes udgangspunkt er godt med 10 point ned til holdene under nedrykningsstregen, er Jens Hammer Sørensen ikke vild med at skulle slippe sin tidligere topscorer nu.

- Taber vi de to første kampe, kan det jo lige pludseligt se meget anderledes ud. Jeg tænker worst case-scenarier, og derfor vil jeg gerne beholde ham så lang tid som muligt. Pål er vel en af de bedste spillere i Hobro IK's historie og også en vigtig spiller for os nu.

- Som det ser ud nu, er det norske vindue vist åben indtil 2. maj, så måske kan der laves en aftale om, at en eventuel køber overtager ham så sent som muligt, siger Jens Hammer Sørensen, der ikke har store forventninger til, hvad et salg af den tidligere superligatopscorer kommer til at indbringe økonomisk.

- Det kan godt være, at der er lidt økonomi i det, men det bliver nok ikke nogen rekordtransfer for os, siger Jens Hammer Sørensen.

Under alle omstændigheder er det nærmest givet, at Pål Alexander Kirkevold er fortid i Hobro senest ved udgangen af 2021, når kontrakten udløber, lyder det fra Jens Hammer Sørensen.

- Vi taler i hvert fald ikke forlængelse lige nu, vil jeg godt indrømme, siger han.