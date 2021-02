Profil køber sig fri af sin kontrakt i Hobro

FODBOLD:Hobro IK og Edgar Babayan er blevet enige om at ophæve armenierens kontrakt med klubben med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Offensivspilleren stod til at forlade Hobro IK ved kontraktudløb efter denne sæson.

- Vi har været rigtig glade for Edgar i mange år, og de seneste sæsoner har han vist, hvor dygtig en fodboldspiller han er, og hvor meget potentiale han besidder. Edgar har været en loyal spiller overfor Hobro IK, og vi vil derfor gerne hjælpe ham videre på den bedst tænkelige måde. Vi har nu fundet frem til en løsning, der er god for både klub og spiller, udtaler sportschef Jens Hammer Sørensen.

- Jeg har været rigtig glad for at være i Hobro IK. Klubben har hjulpet mig enormt meget i min udvikling som fodboldspiller og ikke mindst hjulpet mig til at være en fast del af det armenske A-landshold.

- Jeg vil rigtig gerne give noget tilbage til den klub og de fans, der har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag, og det føler jeg, at jeg kan på denne måde. Samtidig ønsker jeg at bibeholde min plads på landsholdet, og det føler jeg kun, at jeg kan ved at spille på højest mulige niveau, udtaler spilleren selv.

Edgar Babayan nåede at spille 111 kampe for Hobro IK og score 20 mål.