Profil på vej mod EH Aalborg-comeback

AALBORG: EH Aalborg måtte før sidste sæson sige farvel til Julie Aagaard, men nu får klubben måske snart igen glæde af den tidligere landsholdsspiller.

Fredag fik højrebacken ophævet sin kontrakt i ligaklubben Silkeborg-Voel, og EH Aalborg står klar som aftager.

- Vi har talt med hende, og så må vi se, hvordan det ender. Jeg regner med en afklaring i løbet af i morgen (mandag, red.), lyder det fra formand i EH Aalborg Henrik Skals.

Mens spillertruppen måske er på vej til at blive forstærket, blev EH Aalborg søndag svækket på trænerbænken, da den nytiltrådte cheftræner Jesper Holmris sagde farvel, fordi han er blevet tilbudt jobbet som landstræner for Kina.

- Vi er selvfølgelig rigtig trætte af, at vi allerede må sige farvel til Jesper igen. Vi havde håbet, at vi kunne komme til at få gavn af det scoop, vi gjorde, men sådan skal det ikke være, siger Henrik Skals.