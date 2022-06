Profil regner med Vendsyssel-exit

FODBOLD:Lige nu er Vendsyssel FF-ledelsen med sportslig ansvarlig Søren Henriksen og cheftræner Henrik Pedersen i spidsen i gang med at sammensætte truppen til den kommende sæson.

Her kunne man spekulere i, at Christoffer Boateng ville indgå i planerne, men det ser ikke ud til at være tilfældet.

10 mål i 34 kampe for Hvidovre har ellers efterladt et godt indtryk fra Vendsyssel-spillerens side, men begge parter virker afklarede omkring, at man ikke har en fælles fremtid.

- Jeg har været så glad for min tid i Hvidovre. Det er en fantastisk klub, hvor man har nogle gode værdier, som jeg har følt mig hjemme i. Sportsligt er det også endt med at gå meget godt. Jeg bankede jo ikke bare mål ind fra start, men jeg fik noget tillid, og den har jeg især betalt tilbage på i foråret, siger Christoffer Boateng, der leverede hele seks mål i oprykningsspillet for Hvidovre.

Når det ikke ender med en returbillet til Vendsyssel skyldes det, at Boateng gerne vil søge nye udfordringer.

- Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan komme til at spille Superliga. Det er mit mål i denne omgang. 1. division vil også være fint for mig, men hvis jeg kan tage skridtet op, vil jeg meget gerne prøve mig af på det niveau, for jeg føler, jeg er klar til det, siger Boateng, der har snakket med Søren Henriksen om det fremtidsønske.

- Det er planen, at vi prøver at finde noget andet til ham. Vi er i gang med at bygge noget langtidsholdbart op, og her vil vi gerne have spillere, der kan se sig selv i det projekt, siger Søren Henriksen.

Christoffer Boateng har været skuffet over det forløb, han har haft i Vendsyssel siden sin langvarige korsbåndsskade.

- Der har ikke været kontakt mellem mig og klubben. Jeg har ikke fået et eneste opkald, mens jeg har været lejet ud, og det, synes jeg, er lidt underligt, siger Christoffer Boateng, der dog ikke møder den store forståelse for den udmelding hos Søren Henriksen.

- Så sent som onsdag var jeg i kontakt med ham, og jeg har løbende været i kontakt med hans agent, så vi har hele tiden holdt os opdateret på hans situation, siger Søren Henriksen.

Christoffer Boateng har kontrakt med Vendsyssel FF frem til 2024, så hvis ikke et klubskifte kommer på plads i løbet af den kommende tid, vil Christoffer Boateng være klar til at starte sæsonen op i Vendsyssel.

- Jeg har en kontrakt, så naturligvis vil jeg opfylde den. Men planen er som sagt, at jeg skal videre til en ny klub, siger Christoffer Boateng.